Как растет недовольство политикой Трампа?

Новый опрос показал, что разочарование Трампом в США растет. Уже 57% американцев недовольны его экономической политикой, передает 24 Канал со ссылкой на Independent.

Только 36% респондентов поддержали действия Трампа – это самый низкий показатель за все время двух его президентских сроков.

Из-за слабой поддержки экономической политики президента, падает и общий рейтинг одобрения Трампа. Сейчас он составляет лишь 38% – меньше всего с 2021 года.

По данным исследования, около 70% опрошенных считают, что стоимость жизни в их районах мало доступна или совсем недоступна.

Примерно треть респондентов отметила, что их финансовое положение в 2025 году ухудшилось.

А 52% участников исследования ответили, что США сейчас находятся в состоянии рецессии.

Важно! Треть американцев сейчас считают, что экономическая ситуация в стране в 2026 году только ухудшится. Ведь инфляция в США растет, а цены повысились после введения новых тарифов.

Что Трамп говорит об экономике?

Впрочем, Трамп игнорирует рост инфляции и продолжает защищать введенные тарифы, пишет Fortune. В своей речи к нации по случаю завершения 11 месяцев пребывания в должности он заявил, что его любимым словом является "тариф".

Глава Белого дома отметил, что тарифы, введены против таких стран, как Канада, Мексика, Бразилия и Индия, якобы принесли пользу американской экономике. А новые таможенные ставки якобы дали больше доходов, чем ожидалось.

В то же время Трамп заверил, что цены на продукты, автомобили и другие товары снижаются, а его политика якобы помогает контролировать инфляцию.

При этом во всех проблемах Трамп обвиняет своего предшественника Джо Байдена. В своей речи он заявил, что тот оставил ему серьезный кризис после ухода с должности.

Заметьте! Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десай, отвечая на критику относительно экономической политики президента, заметил что Трамп, мол, выиграл выборы 2024 именно потому, что понял вред экономической политики Джо Байдена, и сейчас его программа "действительно обеспечивает бурное экономическое развитие, которое американцы почувствовали во время первого срока".

Что известно о тарифах Трампа?