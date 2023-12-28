Удорожает ли электроэнергия до конца отопительного сезона: в Кабмине приняли важное решение

Украинцев интересует вопрос, связанный с ростом оплаты за электроэнергию. В Кабмине рассказали, следует ли ожидать повышения стоимости услуг до конца отопительного сезона.

Пролить свет на вопросы тарифов на электроэнергию взялся премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства, передает 24 Канал. Он отметил, что Кабмин продлил действие ВСО – возложение особых обязанностей – на электроэнергию до конца апреля 2024 года.

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Что будет с тарифами на электроэнергию

Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 гривны за кВт-ч. Это позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона,

– отметил премьер.

Он добавил, что энергетика Украины успешно проходит декабрь. В течение нескольких последних дней суточный максимум потребления электроэнергии снижается. В то же время генерации достаточно, чтобы снабжать светом и теплом дома украинцев, а также рабочие места на предприятиях.

В Минэнерго подчеркнули, что Кабмин принял постановление о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ВСО) на участников рынка электроэнергии. И что цена на электроэнергию не будет меняться до 30 апреля 2024 включительно.

Объекты энергетической инфраструктуры остаются под прицелом россиян и нуждаются в инвестициях для восстановления и ремонтов. Но несмотря на это государство остается социально ответственным и гарантирует своим гражданам стабильность цен на электроснабжение,

– подчеркивает министр энергетики Герман Галущенко.

Изменится ли стоимость газа

Поставщики тепла будут получать от "Нефтегаза" объемы голубого топлива по фиксированной цене до 15 апреля 2024 года. Так, для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения, цена газа с НДС будет оставаться на уровне 16 390 гривен. А вот для производителей тепла для индустрии стоимость уже будет рыночной.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, цены на газ до конца отопительного года не претерпят изменений. То же касается стоимости горячей воды.

Напомним, что кубометр газа для бытовых пользователей в Украине стоит 7,96 гривны с НДС. Такова стоимость голубого топлива у "Нефтегаза", которым пользуется более 90% бытовых потребителей.