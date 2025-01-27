Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами на свет и тепло до конца отопительного сезона

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление относительно тарифов на свет и тепло. В частности он напомнил и о помощи от правительства.

Что будет с ценами на свет и тепло

Таким образом цены на тепло и свет останутся неизменными, пишет 24 канал со ссылкой на заявление премьера.

На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет, как мы и обещали, остаются без изменений,

– заявил Шмыгаль.

Он также добавил, что в Украине на 2025 год предусматривается программа субсидий и льгот размером в 42,3 миллиарда гривен.

Важно! Это должно обеспечить поддержку всех украинцев, которые в этом нуждаются.

Помощь украинцам во время отопительного сезона

В частности правительство также продолжает программы льготного финансирования.

Например, ОСМД могут воспользоваться программой ГринДИМ, а для малого и среднего бизнеса есть льготные кредиты по программе "5-7-9" и по программе Фонда декарбонизации.

Обратите внимание! Согласно политике "Сделано в Украине", можно получить компенсацию 15% за приобретенную технику или оборудование у украинского производителя.