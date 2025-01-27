Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами на свет и тепло до конца отопительного сезона
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление относительно тарифов на свет и тепло. В частности он напомнил и о помощи от правительства.
Что будет с ценами на свет и тепло
Таким образом цены на тепло и свет останутся неизменными, пишет 24 канал со ссылкой на заявление премьера.
На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет, как мы и обещали, остаются без изменений,
– заявил Шмыгаль.
Он также добавил, что в Украине на 2025 год предусматривается программа субсидий и льгот размером в 42,3 миллиарда гривен.
Важно! Это должно обеспечить поддержку всех украинцев, которые в этом нуждаются.
Помощь украинцам во время отопительного сезона
В частности правительство также продолжает программы льготного финансирования.
Например, ОСМД могут воспользоваться программой ГринДИМ, а для малого и среднего бизнеса есть льготные кредиты по программе "5-7-9" и по программе Фонда декарбонизации.
Обратите внимание! Согласно политике "Сделано в Украине", можно получить компенсацию 15% за приобретенную технику или оборудование у украинского производителя.