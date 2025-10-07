Под ударом даже школьные автобусы: Трамп вводит новую пошлину с 1 ноября
- Президент Трамп объявил новые тарифы в размере 25% на импорт средних и больших грузовых автомобилей в США, которые вступят в силу с 1 ноября 2025 года.
- Эти новые тарифы Трампа больше всего ударят по Мексике, которая является главным экспортером таких автомобилей в США, а также могут задеть американскую компанию Stellantis, которая производит автомобили в Мексике.
Президент Дональд Трамп объявил новые тарифы в размере 25%. Пошлины введут на все средние и большие грузовые автомобили, импортируемые в США.
Какие автомобили обложат новой пошлиной?
Новый тариф заработает с 1 ноября 2025 года и существенно усилит политику Трампа по защите американских компаний от иностранной конкуренции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Цены на технику, мебель и товары в США растут: как это связано с пошлинами Трампа
По словам президента, новые пошлины принесут пользу крупнейшим производителям грузовых автомобилей в США, вроде, Peterbilt и Kenworth, принадлежащих Paccar, и Freightliner, принадлежащего Daimler Truck.
Впрочем, новые пошлины коснутся широкого перечня грузовиков. К категории крупных транспортных средств в США относят:
- тягачи;
- грузовики для доставки.
- транспорт коммунальных служб;
- мусоровозы;
- тяжелую строительную технику;
- и даже школьные автобусы.
Торгово-промышленная палата США ранее выступила против этих тарифов и призвала Министерство торговли не вводить их. В ведомстве отметили, что 5 основных стран импорта грузовиков являются союзниками или близкими партнерами США и не угрожают национальной безопасности страны.
В частности, к крупнейшим импортерам относятся:
- Мексика;
- Канада;
- Япония;
- Германия;
- Финляндия.
Вместе с тем США подписали торговые соглашения с ЕС и Японией, в рамках которых согласовали 15% тарифы на легковые автомобили. Однако пока неясно, будет ли распространяться эта ставка на большие и средние грузовики.
Важно! В прошлом месяце Трамп уже анонсировал введение новых тарифов на импорт автомобилей с большой грузоподъемностью с 1 октября. Тогда, по данным Reuters, президент объяснил эти меры соображениями национальной безопасности.
Кто больше всего пострадает от новых пошлин?
Наибольший удар новые пошлины нанесут по Мексике, которая является главным экспортером средних и большегрузных автомобилей в США. По официальной статистике, импорт такого транспорта из Мексики втрое вырос с 2019 года и сейчас составляет около 340 тысяч единиц.
- Однако новые тарифы могут задеть и американского производителя Stellantis. Она является материнской компанией Chrysler, которая производит Ram и коммерческие фургоны в Мексике.
- Шведская Volvo Group также инвестирует 700 миллионов долларов в строительство завода тяжелых грузовиков в мексиканском Монтеррее и планирует запустить его в 2026 году.
Стоит знать! Мексика выступила против новых пошлин. Она обратилась в Министерство торговли США и заявила, что все экспортируемые в США мексиканские грузовики содержат в среднем 50% американских комплектующих, в частности дизельные двигатели.
Какие еще новые тарифы планирует Дональд Трамп?
Трамп также недавно объявил о введении 100% пошлины на все брендированные и запатентованные лекарственные средства, импортируемые в США. Новые тарифы будут касаться любых фармацевтических продуктов, если компания-производитель не начала строительство собственного завода на территории Соединенных Штатов.
Кроме того, президент ввел 10% пошлину на импорт древесины и пиломатериалов, а также установил 25% тарифы на поставку кухонных шкафов, ванн и мягкой мебели. Согласно его распоряжению, эти ограничения начнут действовать с 14 октября, однако уже с 1 января следующего года ставки существенно возрастут.
Также Дональд Трамп сообщил о намерении ввести 100% пошлину на все фильмы, снятые за пределами США и ввезенные в страну. Этот шаг он объяснил необходимостью поддержки американской киноиндустрии.