Президент Дональд Трамп объявил новые тарифы в размере 25%. Пошлины введут на все средние и большие грузовые автомобили, импортируемые в США.

Какие автомобили обложат новой пошлиной?

Новый тариф заработает с 1 ноября 2025 года и существенно усилит политику Трампа по защите американских компаний от иностранной конкуренции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По словам президента, новые пошлины принесут пользу крупнейшим производителям грузовых автомобилей в США, вроде, Peterbilt и Kenworth, принадлежащих Paccar, и Freightliner, принадлежащего Daimler Truck.

Впрочем, новые пошлины коснутся широкого перечня грузовиков. К категории крупных транспортных средств в США относят:

тягачи;

грузовики для доставки.

транспорт коммунальных служб;

мусоровозы;

тяжелую строительную технику;

и даже школьные автобусы.

Торгово-промышленная палата США ранее выступила против этих тарифов и призвала Министерство торговли не вводить их. В ведомстве отметили, что 5 основных стран импорта грузовиков являются союзниками или близкими партнерами США и не угрожают национальной безопасности страны.

В частности, к крупнейшим импортерам относятся:

Мексика;

Канада;

Япония;

Германия;

Финляндия.

Вместе с тем США подписали торговые соглашения с ЕС и Японией, в рамках которых согласовали 15% тарифы на легковые автомобили. Однако пока неясно, будет ли распространяться эта ставка на большие и средние грузовики.

Важно! В прошлом месяце Трамп уже анонсировал введение новых тарифов на импорт автомобилей с большой грузоподъемностью с 1 октября. Тогда, по данным Reuters, президент объяснил эти меры соображениями национальной безопасности.

Кто больше всего пострадает от новых пошлин?

Наибольший удар новые пошлины нанесут по Мексике, которая является главным экспортером средних и большегрузных автомобилей в США. По официальной статистике, импорт такого транспорта из Мексики втрое вырос с 2019 года и сейчас составляет около 340 тысяч единиц.

Однако новые тарифы могут задеть и американского производителя Stellantis. Она является материнской компанией Chrysler, которая производит Ram и коммерческие фургоны в Мексике.

Шведская Volvo Group также инвестирует 700 миллионов долларов в строительство завода тяжелых грузовиков в мексиканском Монтеррее и планирует запустить его в 2026 году.

Стоит знать! Мексика выступила против новых пошлин. Она обратилась в Министерство торговли США и заявила, что все экспортируемые в США мексиканские грузовики содержат в среднем 50% американских комплектующих, в частности дизельные двигатели.

Какие еще новые тарифы планирует Дональд Трамп?