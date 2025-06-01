Трамп удвоил тарифы на импорт стали и алюминия

Дональд Трамп подписал прокламацию о повышении тарифа на сталь и алюминий до 50%. В Белом доме назвали это "защитой критически важных отраслей Америки, которые пострадали от недобросовестной торговой практики".

Что известно о новых пошлинах Трампа

Повышение тарифов на импорт стали и алюминия с 25% до 50% будет действовать с 4 июня, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома.

Тарифы на импорт стали и алюминия из Великобритании останутся на уровне 25%, с возможными изменениями или квотами, начиная с 9 июля 2025 года, в зависимости от статуса Соглашения об экономическом процветании между США и Великобританией.

Пошлины будут применяться только к стальному и алюминиевому содержанию импортируемой продукции, тогда как нестальное и неалюминиевое содержание импортируемой продукции будет подлежать другим применимым тарифам.

Президент Трамп усиливает борьбу с ложными импортными декларациями, требуя строгой отчетности о содержании стали и алюминия, с жесткими наказаниями, такими как штрафы или потеря прав на импорт для нарушителей, –

сообщили в Белом доме.

Как новые пошлины Трампа влияют на промышленность

В марте Трамп объявил 25% пошлины на импорт стали и алюминия, которые распространялись на все страны. Это вызвало резкую критику в Евросоюзе и в Канаде, которая является основным поставщиком этих металлов в Соединенные Штаты.

Однако Трамп считает, что именно пошлины спасли сталелитейную отрасль США. Он уверен, что если бы не это его решение, то фабрики пришлось бы закрывать по всей стране.

Впрочем, как отмечает CNN, пошлины Трампа хотя и могли дать импульс сталелитейной промышленности США, находящейся в упадке, однако имеют и негативные последствия:

Растут цены на главное сырье для строительства и производства – двух отраслей, которые Трамп обещал поддержать;

С момента объявления пошлин в марте цены на сталь в США выросли, ведь американские производители больше не боятся иностранной конкуренции.

Всего, по данным Министерства торговли, США импортировали железа и стали на 31,3 миллиарда долларов в 2024 году. Крупнейшим поставщиком была Канада, которая экспортировала в страну стали на 7,6 миллиарда долларов.