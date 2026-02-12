Нож в спину от своих: в Конгрессе восстали против тарифов Трампа

В США законодатели выступили против тарифов президента Дональда Трампа на товары из Канады. Большинство членов Палаты представителей проголосовало за резолюцию об отмене чрезвычайной ситуации с соседней страной.

Какую резолюцию приняли в Конгрессе?

Именно этот режим НС использовал Трамп в прошлом году, чтобы поднять пошлины на канадскую продукцию, импортируемую в Соединенные Штаты, пишет CBC News.

Однако после решения законодателей у администрации Трампа не будет оснований для торговой войны с соседом.

Резолюцию поддержали 219 конгрессменов, против выступили 2111 членов Палаты. Решающим стало то, что шесть республиканцев пошли против воли Белого дома и объединились с демократами.

В прошлом году Трамп ввел 35% тарифы против Канады, объявив чрезвычайное положение якобы из-за неспособности Канады остановить трафик фентанила.

Однако демократы заявляют, что единственная чрезвычайная ситуация – это экономический хаос, который возник из-за этих тарифов.

Поражение в Палате представителей является символически болезненным для президента, который сделал тарифы ключевым элементом экономической политики своего второго срока,

– отмечает издание.

Добавим, что резолюцию подготовили еще в марте прошлого года, но ранее Палата представителей не могла проголосовать за нее, поскольку инициативу неоднократно блокировали республиканцы.

Заметьте! Конгресс имеет полномочия пересматривать решение президента о введении чрезвычайного положения. Однако, если даже резолюцию поддержит Сенат, Трамп может наложить вето на нее, чтобы сохранить и чрезвычайную ситуацию, и тарифы против Канады.

Как Трамп отреагировал на решение?

Трампа решение Палаты представителей, конечно, разозлило. Сразу после голосования он резко раскритиковал "измену" однопартийцев-республиканцев в соцсетях, пригрозив им политической расправой на будущих выборах.

Любой республиканец в Палате или Сенате, который голосует против тарифов, серьезно пострадает на выборах, включая праймериз,

– предупредил президент.

Он также добавил, что введенные тарифы якобы "обеспечили экономическую и национальную безопасность" США, поэтому ни один республиканец не должен "отбирать эту привилегию".

Ранее Трамп уже угрожал своим однопартийцам, что поддержит их оппонентов на выборах, если они пойдут против его политики.

Важно! Впрочем, дальнейшую судьбу всех тарифов, которые Трамп ввел на основании чрезвычайного положения, решит Верховный суд США. Он уже рассматривал дело в начале ноября. Ожидается, что окончательное решение судьи могут вынести уже 20 февраля.

