Цена газа в марте: увеличат ли тарифы на голубое топливо

На период военного положения в Украине правительство приняло решение оградить население от рыночных колебаний цены на газ и "заморозило" тарифы. Поэтому в первый месяц весны перемен в стоимости не произошло.

Мартовская цена газа

В марте тарифы на газ для населения не изменились в большинстве газоснабжающих компаний. Поэтому в начале весны стоимость голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр.

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Существеннее всего газ стоит у поставщика газа "СветГаз". Его цена составляет 9,99 гривны. В то же время в 5 других компаниях кубометр газа дешевле 8 гривен. А у еще 4 – от 8,20 и выше.

Какая компания является самой популярной среди украинцев

что с 24 февраля 2022 года правительство "заморозило" тарифы на коммунальные услуги. И хотя в Украине действует два тарифа на газ – годовой и месячный, однако всех потребителей автоматически перевели на еще не менявшийся годовой тариф.

Около 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами компании "Нефтегаз Украины". Она еще выполняет роль поставщика последней надежды (ПОН).

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Кроме того, для уже имеющихся потребителей некоторые небольшие частные поставщики предлагают за газ низкие годовые цены. А новым клиентам – лишь месячная цена, которая существенно выше годовой. Поэтому перед подключением тщательно изучайте все условия и тарифные планы.