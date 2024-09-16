Тарифы на некоторые услуги в Украине подскочили вверх

На отдельные коммунальные услуги, а это свет, услуги по управлению многоквартирными домами и другие, тарифы выросли. Поэтому за год, с августа 2023 года по август 2024 года, услуги увеличились в среднем на 18,5%

Какие тарифы подорожали за год

По данным Госстата, существеннее всего выросли счета за электроэнергию, ведь тариф на свет вырос на 63,6%.

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Напоминаем! С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию увеличили до 4,32 гривны за один киловатт. Кроме того, для некоторых населенных пунктов поднялись цены еще и на водоснабжение.

Подорожание коснулось еще и других услуг, например содержание жилья, вывоз отходов и тому подобное.

За год услуги по управлению многоквартирными домами выросли на 9%,

Вывоз бытовых отходов – на 5,4%,

А содержание и ремонт жилья – на 3,8%.

Стоит заметить, что есть часть коммунальных услуг, которые не претерпели изменений. Это газоснабжение, отопления и тарифы на горячую воду, которые защищены мораторием.

В то же время как прогнозируют в НБУ, в 2025 году вероятно произойдет постепенное повышение тарифов до рыночного уровня.