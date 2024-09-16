Які тарифи подорожчали за рік

За даними Держстату, найсуттєвіше зросли рахунки за електроенергію, адже тариф на світло виріс на 63,6%.

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Нагадуємо! З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію збільшили до 4,32 гривні за один кіловат. Крім того, для деяких населених пунктів піднялися ціни ще й на водопостачання.

Подорожчання торкнулося ще й інших послуг, як-от утримання житла, вивезення відходів тощо.

За рік послуги з управління багатоквартирними будинками зросли на 9%,

Вивезення побутових відходів – на 5,4%,

А утримання та ремонт житла – на 3,8%.

Варто зауважити, що є частина комунальних послуг, які не зазнали змін. Це газопостачання, опалення та тарифи на гарячу воду, які захищені мораторієм.

Водночас як прогнозують в НБУ, у 2025 році ймовірно відбудеться поступове підвищення тарифів до ринкового рівня.