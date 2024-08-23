Пільговий період до весни
Денис Шмигаль додав, рішення діятиме до 30 квітня 2025 року. Це означає, що термін триватиме до кінця наступного опалювального сезону.
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Зверніть увагу! Із заяв прем'єр-міністра, ця зима буде дуже непростою для України.
Попри цілодобові ремонти та відновлення енергообладнання, в Україні досі залишається чимало пошкоджених об'єктів енергетики.
- Нагадуємо, що у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила мораторій на підвищення тарифі на газ, тепло та гарячу воду для населення.
- Компанія "Нафтогаз України", яка утримує понад 98% ринку, залишила ціна для населення на рівні 7,96 гривні за кубометр.
- Водночас газ для виробників тепла для населення складає 7,42 гривні за кубометр.