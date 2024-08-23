Пільговий період до весни

Денис Шмигаль додав, рішення діятиме до 30 квітня 2025 року. Це означає, що термін триватиме до кінця наступного опалювального сезону.

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Зверніть увагу! Із заяв прем'єр-міністра, ця зима буде дуже непростою для України.

Попри цілодобові ремонти та відновлення енергообладнання, в Україні досі залишається чимало пошкоджених об'єктів енергетики.