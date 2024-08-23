Чому відбуватиметься експорт

Нещодавно з ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Саме тому відбувся профіцит в енергосистемі у денні години.

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Профіцит потрібно долати. У іншому випадку, система буде перевантажена.

Як можна подолати профіцит:

обмежити генерацію від сонячних електростанцій;

здійснювати експорт електроенергії у денні години.

Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії,

– повідомляють в Укренерго.

Зверніть увагу! Експорт електроенергії не буде постійним. Цей метод використовуватимуть лише тимчасово, для подолання профіциту. Тобто, під час дефіциту експорт відбуватися не буде.