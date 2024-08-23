Почему будет происходить экспорт

Недавно из ремонта вышел энергоблок одной из атомных электростанций. Именно поэтому произошел профицит в энергосистеме в дневные часы.

Читайте также Налог на автомобиль с 1 сентября вырастет: авто теперь будет не по карману

Профицит нужно преодолевать. В противном случае, система будет перегружена.

Как можно преодолеть профицит:

ограничить генерацию от солнечных электростанций;

осуществлять экспорт электроэнергии в дневные часы.

Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным сечениям в направлениях Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии,

– сообщают в Укрэнерго.

Обратите внимание! Экспорт электроэнергии не будет постоянным. Этот метод используют временно, для преодоления профицита. То есть, во время дефицита экспорт происходить не будет.