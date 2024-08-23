Почему будет происходить экспорт
Недавно из ремонта вышел энергоблок одной из атомных электростанций. Именно поэтому произошел профицит в энергосистеме в дневные часы.
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Профицит нужно преодолевать. В противном случае, система будет перегружена.
Как можно преодолеть профицит:
- ограничить генерацию от солнечных электростанций;
- осуществлять экспорт электроэнергии в дневные часы.
Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным сечениям в направлениях Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии,
– сообщают в Укрэнерго.
Обратите внимание! Экспорт электроэнергии не будет постоянным. Этот метод используют временно, для преодоления профицита. То есть, во время дефицита экспорт происходить не будет.