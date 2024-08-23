Який розмір нового податку на автомобіль

Зокрема, у вересні планується ввести військовий збір у розмірі 15% від вартості транспортного засобу, який вперше реєструється в Україні. Це нововведення спричинило критику та занепокоєння серед автодилерів.

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Експерти оцінюють, що цей збір підвищить витрати покупців автомобілів середнього класу на 150 – 250 тисяч гривень. Річ у тім, що додаткові 15% податків можуть призвести до падіння ринку нових автомобілів, що може зменшити, а не збільшити надходження до державного бюджету, як було очікувано.

Цікаво! Продаж нових автомобілів може знизитися втричі або більше, тоді як реєстрації вживаних авто можуть скоротитися не менше ніж на третину.

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що це рішення є виправданим, адже пріоритетом для держави є забезпечення армії. У таких умовах купівля автомобіля може почекати. В іншому випадку, пропонується сплачувати податки на оборону.