Кому доведеться сплатити податок

В Україні податок на нерухомість стягується, якщо площа житла перевищує встановлені норми. Для квартир ця норма становить 60 квадратних метрів, а для будинків – 120 квадратних метрів.

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Про це повідомив начальник управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Львівській області Володимир Коваль.

Платниками податку є особи, у власності яких є квартира понад 60 квадратних метрів і (або) будинок понад 120 квадратних метрів, або якщо загальна площа квартири та будинку перевищує 180 квадратних метрів. У такому випадку ця особа стає платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

– пояснили у ГУ ДПС.

Ставка податку на нерухомість не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати і встановлюється місцевими органами влади.

Наприклад! У Львові за 2023 рік податок на нерухоме майно, не пов'язане із земельною ділянкою, визначається за ставкою 1% від мінімальної заробітної плати. Це нижче, ніж у попередньому році, коли ставка була 1,5%.

Як розраховується податок

Податок за минулий рік розраховується на основі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року. Це означає, що за квартиру площею 100 квадратних метрів податок нараховується за 40 квадратних метрів перевищення.

Зауважте! У містах, де ставка податку становить 1,5% від мінімальної заробітної плати (100,5 гривень), сума податку буде 4 020 гривень на рік. У Львові, де ставка податку складає 1%, розмір податку становитиме 2 680 гривень.

У 2024 році українці повинні будуть сплатити податки за 2023 рік. Повідомлення про необхідність сплати податків мали бути надіслані до 1 липня. Державна податкова служба повідомила, що розіслала понад 3,2 мільйона податкових повідомлень на загальну суму 6,6 мільярда гривень, з яких 1,6 мільярда вже надійшло до місцевих бюджетів.

Таким чином, у середньому кожен українець мав заплатити по 2 062,5 гривень. Базою оподаткування є загальна площа житлової та нежитлової нерухомості, включаючи частки в ній.

Зауважте! Ставки податку для житлових і нежитлових об'єктів встановлюються місцевими радами залежно від їхнього розташування і типу.