Розмитнення авто для військових

Вже 1 липня 2022 року було скасовано мораторій на розмитнення автомобілів. Тож тепер звільнення від ПДВ, акцизного податку та мита не діє.

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Нині нульове розмитнення діє лише для автомобілів, які ввозяться на потреби військових. Зокрема, якщо вони ввозяться за зверненням від військовослужбовців або конкретної частини.

Як розмитнити авто звичайним українцям

Процедура передбачає такі кроки:

Придбання автомобіля за кордоном, оформлення купівлі-продажу та отримання технічного паспорта. Подання попередньої митної декларації, що є обов’язковим для в’їзду на митну територію України. Декларацію подають у митницю, де буде здійснюватися оформлення. Перерахування грошової застави в розмірі повної вартості розмитнення на рахунок митниці. Перетин кордону та доставка транспортного засобу до зони митного контролю. При необхідності – доплата коштів через зміни курсу або вартості авто. Отримання сертифіката відповідності. Заповнення митної декларації. Реєстрація авто в Україні.

Нагадаємо! Також авто можна розмитнити завдяки сервісу Дія.