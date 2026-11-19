Мировой рынок технологий замер в ожидании новых жестких правил игры со стороны Вашингтона. Судьба самых современных разработок и миллиардных инвестиций теперь зависит от одной закрытой встречи.

Почему Вашингтон разделяет вопросы чипов и безопасности ИИ

Американские законодатели требуют от президента Дональда Трампа усилить давление на Пекин в отношении доступа к передовым чипам США, сохраняя при этом диалог о безопасности искусственного интеллекта. Эта тема станет ключевой во время встречи Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне, о чем пишет POLITICO. Для глобальных инвесторов и технологического рынка это означает возможный пересмотр правил экспорта, что ударит по доходам техногигантов.

В Конгрессе США уверены, что можно одновременно блокировать доступ Китая к американским технологиям и договариваться о глобальных стандартах безопасности.

Попадание наших самых мощных чипов в руки Китая – это совсем другой разговор, чем наше глобальное сотрудничество по стандартам безопасности ИИ,

– отметила конгрессвумен Лори Трехан.

По ее словам, США способны эффективно действовать в обоих направлениях, защищая собственные экономические интересы.

Как скандал с Nvidia повлиял на рынок

Новая волна беспокойства по поводу продажи американских технологий в КНР поднялась после отставки генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Это событие заставило политиков усомниться в эффективности экспортного контроля администрации Трампа. Сенатор Джим Бэнкс, соавтор закона об ограничении экспорта передовых чипов, требует от президента США поднять этот скандал на встрече с Си и предупредить о строгой ответственности за промышленный шпионаж.

Обратите внимание! Попытки наладить сотрудничество между двумя глобальными державами в сфере новейших технологий продолжаются уже не первый месяц. Во время сентябрьского визита Си Цзиньпина в Вашингтон лидеры так и не смогли подписать никаких масштабных соглашений. Единственным практическим результатом тогда стало создание механизма экстренной связи между министерствами финансов обеих стран на случай инцидентов с искусственным интеллектом, угрожающих национальной безопасности.

Несмотря на это, часть американских политиков настаивает на том, что расследование в отношении Nvidia и ужесточение санкций не должны сорвать международные переговоры по безопасности ИИ.

Кстати, Индия и США вплотную приблизились к завершению масштабных переговоров о новом торговом соглашении, которое изменит правила экспорта и импорта. Однако на его подписание и внедрение может потребоваться больше времени.