Чому Вашингтон розділяє питання чипів та безпеки ШІ

Американські законодавці вимагають від президента Дональда Трампа посилити тиск на Пекін щодо доступу до передових чипів США, зберігаючи при цьому діалог про безпеку штучного інтелекту. Ця тема стане ключовою під час зустрічі Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у Шеньчжені, про що пише POLITICO. Для глобальних інвесторів та технологічного ринку це означає можливий перегляд правил експорту, що вдарить по доходах техногігантів.

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У Конгресі США впевнені, що можна одночасно блокувати доступ Китаю до американських технологій і домовлятися про глобальні стандарти безпеки.

Потрапляння наших найпотужніших чипів до рук Китаю – це зовсім інша розмова, ніж наша глобальна співпраця щодо стандартів безпеки ШІ– зазначила конгресвумен Лорі Трехан.

За її словами, Штати здатні ефективно рухатися в обох напрямках, захищаючи власні економічні інтереси.

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Як скандал з Nvidia вплинув на ринок

Нова хвиля занепокоєння щодо продажу американських технологій до КНР піднялася після відставки генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Ця подія змусила політиків сумніватися в ефективності експортного контролю адміністрації Трампа. Сенатор Джим Бенкс, співавтор закону про обмеження експорту передових чипів, вимагає від президента США порушити тему цього скандалу на зустрічі з Сі та попередити про жорстку відповідальність за промислове шпигунство.

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Зверніть увагу! Спроби налагодити співпрацю між двома глобальними державами у сфері новітніх технологій тривають не перший місяць. Під час вересневого візиту Сі Цзіньпіна до Вашингтона лідери так і не змогли підписати жодних масштабних угод. Єдиним практичним результатом тоді стало створення механізму екстреного зв'язку між міністерствами фінансів обох країн на випадок інцидентів зі штучним інтелектом, які загрожують національній безпеці.

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Попри це, частина американських політиків наполягає, що розслідування щодо Nvidia та посилення санкцій не повинні зірвати міжнародні переговори щодо безпеки ШІ.

До речі, Індія та США впритул наблизилися до завершення масштабних переговорів щодо нової торговельної угоди, яка змінить правила експорту та імпорту. Однак на її підписання та впровадження може знадобитися більше часу.