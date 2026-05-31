"Бомба замедленного действия": почему танкеры теневого флота становятся опасными

Сейчас в мире примерно 1800 кораблей-призраков и более половины из них нужно утилизировать из-за непригодности. Правда, владельцы танкеров не торопятся это делать, ведь имеют выгоду от экспорта подсанкционной нефти.

Что известно о танкерах теневого флота?

О том, к каким последствиям может привести ненадлежащее состояние судов, пишет FT.

Исполнительный директор GMS Partnership Анил Шарма рассказал для издания, что часть танкеров теневого флота корродирует.

Руководитель компании по переработке судов фактически предупредил, что более половины таких танкеров может вызвать экологическую катастрофу – утечку нефти.

Заметьте! Коррозия – это самотечное разрушение металлов, сплавов, других веществ вследствие химического, электрохимического или физико-химического взаимодействий с окружающей средой.

По словам специалиста, минимум треть судов теневого флота надо отправить на металлолом. Однако реальное значение может достигать половины от всего количества.

Судовой брокер Clarksons оценивает общее количество кораблей-призраков в 1800 судов. Из них 1 500 – это нефтяные и продуктовые танкеры. Для большинства этих кораблей возраст более 20 лет. Как раз то время, когда судно нужно утилизировать. Ведь из-за многолетнего пребывания в море корабли теряют мореходную пригодность.

В то же время, как объясняют в издании, владельцы танкеров из теневого флота продолжают сроки их эксплуатации. Сейчас это связано с прибыльностью после начала войны в Иране и повышением цен на нефть.

В частности для подсанкционных кораблей законные пути разборки и переработки фактически заблокированы. Существенных инцидентов пока не было, но незначительные разливы нефти уже случались.

Главный исполнительный директор CMB Tech, одной из крупнейших судоходных компаний, Александр Саверис также отметил, что корабли теневого флота стали "бомбой замедленного действия".

Эти вещи не застрахованы, плохо обслуживаются, имеют некачественный экипаж на борту, это просто авария, которая ждет своего часа. И на самом деле большим сюрпризом является то, что никаких серьезных аварий не произошло,

– пояснил Александр Саверис.

Что известно о теневом флоте России?

Кремль имеет наибольшее количество кораблей-призраков. Теневой флот страны насчитывает около 1500 судов. Ранее в Минобороны объяснили, что возраст российских теневых кораблей от 15 до 25 лет. А особенности работы в том, что суда передают неправильное расположение и могут перегружать нефть даже в море. В частности, работают без страхования и технического ухода.

Недавно также стало известно, что Путин расширяет теневой флот. К подсанкционным кораблям в России добавили еще 4 танкера. Ранее они работали на экспорт с Оманом, а сейчас "помогут" Москве обойти западные санкции и экспортировать СПГ.

Чтобы ограничить российский теневой флот и уменьшить доходы страны от экспорта нефти и газа – Украина применяет свои санкции. Ведь иначе Кремль использует полученные средства от продажи ресурсов на поле боя против украинцев.

Речь идет не только о документированных положениях. Это также "дальнобойные" санкции. Украина систематически работает в этом направлении. Например, 3 мая Силы обороны провели одну из операций против кораблей-призраков России. В результате чего удалось поразить два судна в порту Новороссийска.