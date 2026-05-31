Що відомо про танкери тіньового флоту?

Про те, до яких наслідків може призвести неналежний стан суден, пише FT.

Виконавчий директор GMS Partnership Аніл Шарма розповів для видання, що частина танкерів тіньового флоту кородує.

Керівник компанії з переробки суден фактично попередив, що понад половина таких танкерів може спричинити екологічну катастрофу – витік нафти.

Зауважте! Корозія – це самопливне руйнування металів, сплавів, інших речовин внаслідок хімічної, електрохімічної або фізико-хімічної взаємодій з навколишнім середовищем.

За словами фахівця, мінімум третину суден тіньового флоту треба відправити на брухт. Однак реальне значення може сягати половини від усієї кількості.

Судновий брокер Clarksons оцінює загальну кількість кораблів-привидів у 1800 суден. З них 1 500 – це нафтові й продуктові танкери. Для більшості цих кораблів вік понад 20 років. Якраз той час, коли судно потрібно утилізувати. Адже через багаторічне перебування в морі кораблі втрачають мореплавну придатність.

Водночас, як пояснюють у виданні, власники танкерів з тіньового флоту продовжують строки їх експлуатації. Нині це пов'язано з прибутковістю після початку війни в Ірані та підвищенням цін на нафту.

Зокрема для підсанкційних кораблів законні шляхи розбирання та переробки фактично заблоковані. Суттєвих інцидентів поки не було, але незначні розливи нафти вже траплялися.

Головний виконавчий директор CMB Tech, однієї з найбільших судноплавних компаній, Олександр Саверіс також зазначив, що кораблі тіньового флоту стали "бомбою уповільненої дії".

Ці речі не застраховані, погано обслуговуються, мають неякісний екіпаж на борту, це просто аварія, яка чекає свого часу. І насправді великим сюрпризом є те, що жодних серйозних аварій не сталося,

– пояснив Олександр Саверіс.

Що відомо про тіньовий флот Росії?

Кремль має найбільшу кількість кораблів-привидів. Тіньовий флот країни налічує близько 1500 суден. Раніше у Міноборони пояснили, що вік російських тіньових кораблів від 15 до 25 років. А особливості роботи в тому, що судна передають неправильне розташування і можуть перевантажувати нафту навіть в морі. Зокрема, працюють без страхування та технічного догляду.

Нещодавно також стало відомо, що Путін розширює тіньовий флот. До підсанкційних кораблів у Росії додали ще 4 танкери. Раніше вони працювали на експорт з Оманом, а нині "допоможуть" Москві обійти західні санкції та експортувати СПГ.

Щоб обмежити російський тіньовий флот та зменшити прибутки країни від експорту нафти й газу – Україна застосовує свої санкції. Адже інакше Кремль використає отримані кошти з продажу ресурсів на полі бою проти українців.

Йдеться не лише про документовані положення. Це також "далекобійні" санкції. Україна систематично працює в цьому напрямку. Наприклад, 3 травня Сили оборони провели одну з операцій проти кораблів-привидів Росії. Унаслідок чого вдалося уразити два судна в порту Новоросійська.