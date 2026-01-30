Несмотря на обещания: Британия позволяет "теневым" танкерам Путина обходить санкции

Великобритания обещала усилить борьбу с "теневым флотом" России и даже использовать доходы от продажи подсанкционной нефти в пользу Украины. Однако "теневые" танкеры продолжают беспрепятственно двигаться по Ла-Маншу.

Как Россия продолжает обходить санкции?

По меньшей мере восемь танкеров, которые находятся под санкциями за незаконный экспорт российской нефти, сейчас движутся через пролив, передает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

После полномасштабного вторжения в Украину Россия создала "теневой флот" из сотен устаревших танкеров, которые имеют скрытую структуру собственности и помогают ей избегать санкций на экспорт нефти.

Правительство Великобритании пообещало применить новые "решительные меры" против таких судов, а борьбу с "теневым флотом" Москвы назвало приоритетом.

Чиновники уже получили юридические разъяснения, которые позволяют задерживать эти танкеры и конфисковывать,

– пишет издание.

Однако, несмотря на наличие полномочий, они до сих пор так и не используются.

Утром в пятницу, 30 января, сервис отслеживания судов MarineTraffic зафиксировал танкеры "теневого флота" у Великобритании:

восемь подсанкционных судов проходят через пролив Ла-Манш;

еще четыре танкера направляются в сторону пролива со стороны Северного моря.

Обратите внимание! Один из этих танкеров, 21-летний Kusto, уже не впервые беспрепятственно проходит по этому маршруту в течение последнего года.

Что обещала Великобритания?

Недавно стало известно, что в Лондоне рассматривают возможность конфискации нефти из "теневого флота" России, пишет The Times.

Правительство планировало привлечь спецназ к штурму "теневых" танкеров Москвы;

По замыслу, элитные подразделения британских военных должны были бы высаживаться на корабли с вертолетов и захватывать их экипажи.

Более того, средства от продажи нефти с захваченных танкеров планировали направить на поддержку Украины.

Это имело бы двойной эффект для российской военной машины - мы не только лишали бы ее незаконных доходов от войны, но и находили бы способ помочь финансировать украинское сопротивление,

– цитирует издание источники в правительстве.

Стоит знать! По данным издания, Лондон якобы уже нашел правовые основания для таких операций спецназа.

Как действуют санкции против "теневого флота"?