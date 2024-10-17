Как российские теневые танкеры загрязняют мировые воды нефтью

Темное нефтяное пятно обнаружили в 100 километрах от побережья Шотландии, его идентифицировали как след от танкера Innova, который транспортировал 1 миллион баррелей нефти.

Обход западных санкций

Как сообщают в Politico, Innova является частью так называемого "теневого флота" – старых судов, которые обходят западные санкции, транспортируя российскую нефть и другие запрещенные товары.

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Именно эти суда часто вызывают экологические катастрофы, оставляя следы нефтяных разливов в мировых водах. Совместное расследование Politico и SourceMaterial выявило по меньшей мере девять нефтяных разливов от таких судов с 2021 года в Таиланде, Вьетнаме, Италии и Мексике.

Например! Танкер Aruna Gulcay вызвал нефтяное пятно длиной 47 километров, что свидетельствует о масштабе угроз, которые несут эти суда для окружающей среды.