Шмыгаль сообщил об уничтожении всех ТЭЦ Харькова: что будет с городом

Российская Федерация уничтожила все теплоэлектростанции, которые поставляли тепло городу Харьков. В связи с этим, в городе будут устанавливать альтернативные варианты обеспечения теплом.

Россияне продолжают уничтожать энергетику Харькова

Российские войска продолжают систематически разрушать инфраструктуру Харькова, нанося ракетные и артиллерийские удары по жилым районам, энергетическим объектам и промышленным зонам.

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Впрочем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Харьков в ближайшее время доставят небольшие мобильные котельные, которые устанавливает местная власть. Он также отметил, что такие технологии будут внедрены также в других городах, где пострадала критическая инфраструктура.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Мы сосредоточились на Харькове и Харьковской области, потому что понимаем, что россияне фактически уничтожили там все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова и удерживали Харьков. Мы завозим туда небольшие мобильные котельные, на 1 мегаватт, которые устанавливает местная власть.

Стоит отметить, что в апреле этого года мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры города. На фоне этого в Харькове наблюдались частые перебои с электроснабжением