Росіяни продовжують знищувати енергетику Харкова

Російські війська продовжують систематично руйнувати інфраструктуру Харкова, наносячи ракетні та артилерійські удари по житлових районах, енергетичних об'єктах і промислових зонах.

Читайте також: Зима обіцяє бути важкою: Шмигаль розповів, як Україна планує забезпечувати себе газом

Втім, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Харків найближчим часом доставлять невеликі мобільні котельні, які встановлює місцева влада. Він також зазначив, що такі технології будуть впроваджені також в інших містах, де постраждала критична інфраструктура.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Ми зосередилися на Харкові та Харківській області, тому що розуміємо, що росіяни фактично знищили там усі ТЕЦ, які були навколо Харкова та утримували Харків. Ми завозимо туди невеликі мобільні котельні, на 1 мегават, які встановлює місцева влада.

Варто зазначити, що у квітні цього року мер Харкова Ігор Терехов повідомив про значні пошкодження енергетичної інфраструктури міста. На тлі цього у Харкові спостерігалися часті перебої з електропостачанням