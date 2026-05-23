ТЭС "Северного потока" хотят передать Украине: "друзья Путина" в Бундестаге возмутились

Немецкая энергетическая компания Sefe хочет передать Украине ТЭС, которая обеспечивала ранее работу газопровода "Северный поток". Но в Бундестаге разгорелись бурные дискуссии относительно этой возможности.

Кто против передачи ТЭС Украине?

Во время дебатов в парламенте ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступила категорически против этой инициативы, пишет DW.

Дело в том, что АдГ давно критикует военную помощь Украине, выступает против антироссийских санкций и призвала возобновить сотрудничество с Москвой.

Поэтому теперь партия требует, чтобы теплоэлектростанцию в Любмине оставили в Германии, а не отдавали Украине. Ведь она расположена в месте, где газопровод "Северный поток" достигает берега страны.

В АдН считают, что после завершения войны в Украине Европа может наладить отношения с Россией и снова импортировать газ через этот трубопровод. Поэтому, отдавать ТЭС, которая обеспечивала его работу, нельзя.

Что говорят другие депутаты?

Впрочем, другие партии не поддержали позицию "Альтернативы для Германии".

Например, депутаты партии канцлера Фридриха Мерца – Христианско-демократического союза (ХДС) – назвали возмущение АдГ обычным "предвыборным шумом". Ведь в сентябре в земле Мекленбург – Передняя Померания состоятся выборы в тамошний ландтаг.

Предложение ультраправых оставить ТЭС также отклонили депутаты:

партии "Зеленых";

Социал-демократической партии Германии (СДПГ);

и Левой партии.

Их голосов хватило, чтобы передать предложение по ТЭС в Комитет по вопросам экономики и энергетики. Там состоится дальнейшее обсуждение инициативы. Также могут привлечь представителей Бюджетного комитета и Комитета иностранных дел.

Почему ТЭС хотят передать Украине?

Ранее теплоэлектростанция в Любмине имела важное значение для обеспечения Германии российским газом. Ее построили специально под газопровод "Северный поток – 1".

По нему газ из России поступал в страну, а ТЭС создавала технологическое тепло при транспортировке топлива в немецкую систему.

Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия отказалась от российского газа. Поэтому, электростанцию больше не использовали, поэтому вывели из эксплуатации.

Компания Sefe объяснила, что без поставок газа ТЭС стала нерентабельной. Ее полностью остановили в 2023 году и хотели продать, но так и не смогли найти покупателя.

Теперь компания решила передать электростанцию Украине в рамках гуманитарной помощи. В Sefe говорят, что это экономически целесообразно, а к тому же поможет поддержать украинскую энергетику.

Почему Германия не использует "Северный поток"?

На дне Балтийского моря между Россией и Германией проложена система газопроводов "Северные потоки". В нее входят два отдельных маршрута – "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Фактически работа этих газопроводов остановилась после начала полномасштабной войны России против Украины. Поставки через "Северный поток-1" прекратили на фоне санкций и сокращения импорта российского газа в Европу. В то же время "Северный поток-2" так и не заработал, ведь Германия заморозила процесс его сертификации.

Кроме того, в сентябре 2022 года часть трубопроводов повредили взрывы в Балтийском море, после чего тема их возможного восстановления периодически снова появляется в политических дискуссиях.

Недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, якобы США хотят дешево выкупить части обоих газопроводов у Европы, чтобы впоследствии возобновить их работу и диктовать собственные цены на газ.