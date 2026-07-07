По состоянию на конец июня 2026 года объемы переработки сырой нефти в топливо в России сократились– до минимального уровня в 4,1 миллиона баррелей в сутки. Это примерно на 25 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Как другие страны зарабатывают на топливном кризисе в России

Дефицит нефтепродуктов на внутреннем рынке страны вынудил правительство срочно искать поставщиков за рубежом, о чем сообщили в Службе внешней разведки Украины.

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Например, одним из главных импортеров бензина и дизельного топлива для России на сегодняшний день является Беларусь. Минск поставляет союзнику нефтепродукты по чисто рыночным ценам.

Так, бензин марки А-92 в крупном опте стоит 94 рубля (или 1,2 доллара) за литр, а с доставкой в саму страну – 127 рублей (1,62 доллара) за литр.

Для сравнения: средняя розничная цена на заправках России на начало июля (до начала топливной паники) составляла всего 65 рублей (примерно 0,83 доллара) за литр А-92.

Не упустила свой шанс заработать и Индия. По оценкам экспертов, по состоянию на конец июня из страны уже отправлено 60 тысяч тонн бензина.

Крупными партиями индийский А-92 отпускается россиянам по цене около 1,07 доллара за литр. Кроме того, накануне начала поставок Кремль вдвое увеличил скидку на свою сырую нефть для индийских НПЗ – с 4 до 7 долларов за баррель в пересчете на марку Brent.

Таким образом, государства сначала закупают российскую нефть со скидками. Но поставляют помощь по рыночным ценам.

Что еще происходит с топливом в России

Напомним, что после удара по НПЗ в Омской области там обострилась ситуация с топливом. В частности, на АЗС наблюдаются большие очереди.

В частности, в оккупированной Донецкой области ситуация с топливом относительно стабилизировалась. На данный момент она лучше, чем в захваченном Крыму и даже в Запорожской области.