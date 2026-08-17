Перерыв длился недолго: в России вновь вводят ограничения на топливо

В августе в некоторых регионах России вновь возник дефицит топлива. Местные власти как минимум в 10 регионах вновь усилили контроль за продажей топлива на АЗС, о чем активно сообщают представители властей и региональные СМИ.

Что известно о топливном кризисе в России в августе

В понедельник, 17 августа, на некоторых автозаправочных станциях в Московской области бензина снова не было в наличии, хотя дизельное топливо было доступно почти на всех станциях, что пишет Reuters.

Топливный кризис начал набирать обороты в мае, а к июлю распространился почти на все регионы России. Он стал следствием остановки работы нескольких нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от атак беспилотников, а также сезонного роста спроса.

Власти России уже успели:

ввести запрет на экспорт бензина и дизельного топлива;

снизить требования к их качеству;

начать импортировать нефтепродукты.

К концу июля ситуация стабилизировалась. Ограничения в некоторых регионах отменили или существенно ослабили.

Однако эта передышка длилась недолго,

– отмечается в материале.

Новая волна атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в конце июля и в начале августа вызвала новый виток ограничений. Ситуация с поставками топлива на АЗС остается сложной в ряде регионов страны. Об этом сообщило российское правительство в пятницу, 14 августа, когда представители энергетической отрасли обсуждали ситуацию с поставками топлива, в частности в Оренбургской, Липецкой, Тверской, Краснодарской и Забайкальской краях, Приморском и Красноярском краях, Орловской области, Туве и Хакасии.

По данным биржи, с начала августа продажи бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среднем сократились на 20% по сравнению со второй половиной июля.

Напомним, что проблемы с топливом вновь фиксируются в различных регионах страны. Россияне стоят в очередях на АЗС, но бензина часто просто нет.

В частности, Россия так и не получила топливо из Индии. Дело в том, что бензин заблокирован в порту Мурманска. Проблема заключается в том, что нефтяные компании не могут согласовать цену его реализации.