Топливный кризис в России вышел на новый уровень: за бензином ездят к соседям

Из-за дефицита бензина россияне не могут заправить автомобили, даже простояв в километровых очередях на АЗС. Поэтому жителям Забайкалья уже начали предлагать покупать бензин в Китае.

Почему ездят за бензином в Китай

В местных чатах активно распространяются объявления о новой услуге для автовладельцев, пишет The Moscow Times.

Им предлагают перегнать машину в китайскую Маньчжурию, заправить ее и вернуть владельцу уже с полным баком.

За такие услуги установлены расценки:

за литр дизельного топлива просят от 66 рублей;

за литр бензина АИ-95 – до 97 рублей.

Однако расплачиваться нужно в юанях.

Также желающим предлагают наполнить канистры объемом до 10 литров. При этом предупреждают, что китайская таможня может не разрешить их вывоз.

Где еще россияне ищут топливо

Однако россияне ездят за бензином не только в Китай. Жители приграничных областей России начали ездить за бензином в Казахстан.

Из-за этого казахстанские власти даже были вынуждены усилить контроль на границе, чтобы предотвратить незаконный вывоз топлива. В приграничных районах работают мобильные патрули, а транспорт с дополнительными топливными баками и канистрами тщательно проверяют.

По словам вице-министра финансов Казахстана Ержана Биржанова, всего за два дня на пунктах пропуска удалось предотвратить 61 попытку вывоза более трех тонн топлива.

Дело в том, что в Казахстане топливо не только доступнее, но и дешевле.

Например, литр бензина стоит примерно 300–350 тенге (45–55 рублей).

Тогда как средняя цена бензина АИ-95 в России составляет 74,4 рубля за литр.

Вот так, топливный кризис в России усугубляется, хотя власти и призывают "не драматизировать". Страна-бензоколонка не может обеспечить свое население топливом, вынуждая людей искать его за рубежом.

Напомним, из-за дефицита на отдельных российских АЗС стоимость топлива уже превысила отметку в 100 рублей за литр.

Россия пытается справиться с дефицитом за счет импорта из Индии и других стран, но на доставку топлива по морю требуется время.