В России стремительно растет топливный кризис на фоне успешных атак украинских дронов на НПЗ. Проблемы с поставками бензина уже распространились как минимум на 57 регионов страны, то есть более половины от общего количества.

Как разворачивается топливный кризис?

Начался кризис еще в августе с Дальнего Востока на фоне сезонного дефицита топлива, но в этом году быстро усилился, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC Russian.

Первыми недостаток топлива почувствовали Забайкалье, Приморье и Сахалинская область, которые обслуживают только два крупных НПЗ.

Бензин начали отпускать только лимитировано в одни руки.

Другие АЗС продавали топливо только по талонам.

На заправках выстроились длинные очереди.

Особенно остро ощущается топливный кризис на оккупированных украинских территориях. В частности, в Крыму, где нет нефтеперерабатывающих заводов, перебои с поставками бензина возникли сразу. А к октябрю ситуация стала еще хуже.

Сначала оккупационные власти ограничили продажи топлива до 30 литров на одного водителя, и впоследствии – уже до 20 литров в одни руки, то есть примерно до трети среднего бака легкового автомобиля.

Ограничения не коснулись только экстренных служб и общественного транспорта, сообщил так называемый "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов.

Какие регионы страдают больше всего?

Ситуация в крупных городах России не такая катастрофическая – там полноценного дефицита топлива нет. Например, в Москве водители говорят о стабильной ситуации и лишь иногда сообщают об отсутствии определенных марок бензина. Дело в том, что Москву обеспечивают целых 5 НПЗ.

Но чем дальше от столицы, тем острее проблема. В отдаленных населенных пунктах ситуация быстро превращается в катастрофическую:

Люди жалуются, что из-за недостатка горючего им трудно добраться до больниц или роддомов.

Поставщики отмечают, что не имеют возможности завести в труднодоступные районы лекарства, продукты и другие жизненно необходимые товары.

Вместе с тем некоторые заправки вообще вынуждены закрываться. Особенно кризис ударил по независимым АЗС которые составляют 60% всех АЗС в стране.

Важно! Топливный кризис в России усугубляют успешные атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы. По подсчетам издания, с начала 2025 года украинские дроны атаковали 21 из 38 крупных российских НПЗ – это на 48% больше, чем за весь 2024 год. По меньшей мере 10 заводов частично или полностью остановились.

Как в России пытаются преодолеть дефицит?