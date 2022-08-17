Акциз на горючее вернут: ждать ли нового скачка цен
Источник:Ukrinform TV
Акциз на горючее могут в ближайшее время вернуть. Однако это решение не окажет сильного влияния на стоимость бензина, дизеля и автогаза.
Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн на брифинге.
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Что будет с ценами на горючее
Соответствующее решение не повлияет на стоимость горючего из-за того, что мировые цены на нефть продолжают падать. Напомним, что недавно цены на нефть достигли полугодового минимума – марка нефти Brent 17 августа стоит почти 92 доллара, по данным Finance! Yahoo.
Сергей Куюн отметил, что ценовых скачков на автозаправочных станциях не будет. Но, несмотря на это, налог в структуре цены появится.
Вчера были хорошие новости, что нефть упала до 92 долларов за баррель, соответственно, цены на нефтепродукты сейчас попадают на мировом рынке. Цены закупочные будут снижаться. И сейчас очень хороший момент, чтобы ввести эти акцизы. И для потребителя это пройдет незаметно,
– рассказал Сергей Куюн.
Эксперт считает, что предложение Кабмина относительно одинаковых акцизов на горючее правильно – это около 4 гривен на литр.
"Это 8% от цены бензина или дизтоплива и более 10% на сжиженный газ", – добавил он.
Что известно об акцизе на горючее
Напомним, что в марте Верховная Рада отменила взыскание акцизов на горючее в связи с обострением кризиса на украинском рынке горючего.
По информации от Мининфраструктуры, в июле ситуация на рынке горючего стабилизировалась.
Также ведомство подчеркнуло, что ставка акциза на бензин в Украине ниже, по сравнению со странами-членами Евросоюза – на уровне 100 евро за 1 000 литров.
Следовательно:
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Германия – 654,5 евро;
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Польша – 276,8 евро;
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Румыния – 373,3 евро;
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Словакия – 555 евро.
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