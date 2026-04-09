Авиатопливо под угрозой: какие последствия ждут Украину и Воздушные силы из-за мирового кризиса

Из-за войны в Иране и ограничения Ормузского пролива ситуация с авиатопливом может стать критической, в частности для Украины и Воздушных сил ВСУ. Основная причина – высокие цены на ресурс и мировой дефицит.

Будет ли дефицит авиационного топлива?

О том, насколько кризис топлива повлияет на Украину и хватит ли топлива для авиации, говорится в заметке Сергея Будкина.

Смотрите также Трамп рассказал свою идею по Ормузскому проливу: что хочет сделать президент США

Основатель инвесткомпании FinPoint, ссылаясь на статью Petroleum Argus, рассказал, что одно из самых больших последствий войны в Персидском заливе – ситуация на рынке авиационного топлива.

Если залив не откроют:

Британия останется без авиатоплива через 3 месяца;

Португалия – через 4;

Венгрия – через 5.

В частности такие последствия уже ощутили на себе в Австралии. Импорт ресурса составляет 100%, танкеры "в пути", а 3 дня назад страна сообщила, что авиатоплива осталось на 28 дней.

В то же время Пакистан предупредил иностранные авиалинии, что они не смогут дозаправиться в аэропортах страны. Самолеты должны рассчитать топливо и лететь с достаточным запасом ресурса на обратный путь.

Для Украины последствия тоже есть. С авиатоплива работают F-16 и Миражи. Сейчас цены на ресурс выросли вдвое по сравнению с довоенной ситуацией в Иране.

В частности, если в Европе начнут ограничивать подачу и поставки топлива, то соответственно дефицит возможен в Воздушных силах.

Простой месседж для рядового европейца, что его билеты на Майорку стоят так дорого, потому что весь керосин отдали ВСУ и этот месседж будет трудно перебить рациональными аргументами,

– отметил Сергей Будкин.

Так он объяснил, что последствия ситуации могут быть и политическими. А рост цен на авиаперелеты в ЕС популисты могут использовать для критики Украины.

Что известно о дефиците авиатоплива?

Накануне издание Reuters писало о ситуации с авиатопливом. Так, по мнению гендиректора Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), пополнение ресурсов авиационного топлива продлится месяцами. И это при условии, что Ормузский пролив откроют.

В то же время Вилли Волш сравнил нынешнюю ситуацию с периодом пандемии и отметил:

Это не похоже на COVID. Это не тот кризис, который мы пережили во время COVID. Во время COVID мощности сократились на 95%, потому что границы закрылись. Мы еще нигде не достигли такого уровня,

– сказал гендиректор ИАТА.

В то же время он добавил, что кризис 2026 года больше напоминает события экономического кризиса 2008 – 2009 годов или последствия терактов 11 сентября 2001 года.

Также Вилли Волш отметил, что отрасль уже пострадала от завышенных цен на топливо, но конфликт на Ближнем Востоке, что ограничивает поставки ресурса, в разы усиливает давление на авиасферу.

Что нужно знать о ценах на топливо в Украине?