В рамках торгового соглашения между странами Южная Корея согласилась инвестировать в США 350 миллиардов долларов. Однако использование этих средств стало препятствием для финализации договоренностей.

Почему США и Южная Корея не могут договориться?

Южная Корея ведет интенсивные переговоры с Вашингтоном, чтобы согласовать детали своего инвестиционного пакета. Одним из главных пунктов является возможность создания валютной линии, которая могла бы защитить страну от потенциальной финансовой нестабильности, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

На этой неделе несколько высокопоставленных чиновников из Сеула прибыли в Вашингтон, в частности, руководитель администрации президента Ким Йон Бом и министр торговли Йо Хан Гу. Они пытаются завершить переговоры до саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в конце октября.

Однако переговоры проходят сложно. Они продолжаются уже более двух месяцев и безрезультатно, ведь Вашингтон и Сеул не могут согласовать механизм реализации инвестиционного фонда в 350 миллиардов долларов.

Именно эти инвестиции стали главным элементом торговой сделки, которая ограничила американские пошлины на южнокорейские товары до 15%.

Однако США пока так и не снизили тарифы на импорт автомобилей из Южной Кореи. Они составляют 25% и ставят корейских производителей в невыгодное положение по сравнению с конкурентами из Японии.

Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Сеул внес всю сумму инвестиций авансом, то есть сразу.

Однако Южная Корея выступает против, подчеркивая, что эти средства составляют более 80% ее валютных резервов. Чиновники предупреждают, что такой отток денег может ослабить национальную валюту страны.

Стоит знать! Южной Корее крайне важно заключить окончательное соглашение с США, поскольку экспорт составляет более 40% ее ВВП. А эти договоренности должны укрепить экономическую стабильность и доверие к стране.

От кого еще Трамп требует инвестиций?

Заметим, что Южная Корея – не единственная страна, от которой Трамп требует многомиллиардных инвестиций в обмен на ослабление пошлин.

В сентябре США формализовали торговое соглашение с Японией и снизили пошлины на импорт автомобилей и других японских товаров, но в обмен на инвестиции в размере 550 миллиардов долларов. При этом по данным Reuters, Трамп заявил, что эти средства должны поступить авансом.

У нас в Японии это 550 миллиардов долларов. Это авансом,

– рассказал Трамп журналистам.

Однако в меморандуме о взаимопонимании между странами по этим инвестициям ни о каком авансе речь не шла. В документе отмечалось, что Токио будет инвестировать "время от время" до конца президентского срока Трампа.

