На какие уступки в переговорах пошли США?

По словам министра, Белый дом согласился не требовать, чтобы вся сумма в 350 миллиардов долларов была вложена в виде прямых инвестиций в США. Об этих средствах страны договорились в торговом соглашении, заключенном в июле, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Между Сеулом и Вашингтоном существуют разногласия относительно структуры этого инвестиционного пакета:

Южная Корея настаивает, чтобы большая его часть состояла из кредитов и гарантий.

Тогда как США считают, что деньги должны быть выплачены авансом.

Однако корейские чиновники предостерегают, что столь масштабные прямые инвестиции могут привести к финансовым рискам для внутреннего валютного рынка.

То, что все 350 миллиардов долларов не должны быть в денежной форме, – это уже огромный прогресс,

– подчеркнул министр финансов Южной Кореи.

Ку отметил, что сейчас стороны проводят переговоры на рабочем уровне, чтобы определить структуру этого инвестиционного пакета.

Кроме того, он планирует встретиться с министром финансов США Скоттом Бессентом и лично донести позицию Сеула.

Я намерен сказать ему, что для США важны не сами деньги, а быстрый старт проектов,

– добавил глава южнокорейского Минфина.

В частности, представитель Южной Кореи уже на этой неделе отправится в Вашингтон, чтобы принять участие в многосторонней встрече министров финансов.

Важно! В сентябре Южная Корея направила в США обновленное торговое предложение. Сеул надеется финализировать соглашение до конца октября – именно тогда Трамп должен прибыть в страну для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского региона, где, по информации South China Morning Post, также может встретиться с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Что известно о соглашении США и Южной Кореи?