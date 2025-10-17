У рамках торгівельної угоди між країнами Південна Корея погодилася інвестувати у США 350 мільярдів доларів. Однак використання цих коштів стало перешкодою для фіналізації домовленостей.

Чому США та Південна Корея не можуть домовитися?

Південна Корея веде інтенсивні переговори із Вашингтоном, щоб узгодити деталі свого інвестиційного пакета. Одним із головних пунктів є можливість створення валютної лінії, яка могла б захистити країну від потенційної фінансової нестабільності, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Цього тижня кілька високопосадовців із Сеула прибули до Вашингтона, зокрема, керівник адміністрації президента Кім Йон Бом і міністр торгівлі Йо Хан Гу. Вони намагаються завершити переговори до саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що відбудеться наприкінці жовтня.

Проте переговори проходять складно. Вони тривають уже понад два місяці і безрезультатно, адже Вашингтон і Сеул не можуть узгодити механізм реалізації інвестиційного фонду у 350 мільярдів доларів.

Саме ці інвестиції стали головним елементом торгівельної угоди, яка обмежила американські мита на південнокорейські товари до 15%.

Проте США поки так і не знизили тарифи на імпорт автомобілів із Південної Кореї. Вони становлять 25% і ставлять корейських виробників у невигідне становище порівняно з конкурентами з Японії.

Президент США Дональд Трамп наполягає, щоб Сеул вніс усю суму інвестицій авансом, тобто одразу.

Однак Південна Корея виступає проти, наголошуючи, що ці кошти становлять понад 80% її валютних резервів. Чиновники попереджають, що такий відтік грошей може послабити національну валюту країни.

Варто знати! Південній Кореї вкрай важливо укласти остаточну угоду зі США, оскільки експорт становить понад 40% її ВВП. А ці домовленості мають зміцнити економічну стабільність і довіру до країни.

Від кого ще Трамп вимагає інвестицій?

Зауважимо, що Південна Корея – не єдина країна, від якої Трамп вимагає багатомільярдних інвестицій в обмін на послаблення мит.

У вересні США формалізували торгівельну угоду з Японією та знизили мита на імпорт автомобілів та інших японських товарів, але в обмін на інвестиції у розмірі 550 мільярдів доларів. При цьому за даними Reuters, Трамп заявив, що ці кошти мають надійти авансом.

У нас в Японії це 550 мільярдів доларів. Це авансом,

– розповів Трамп журналістам.

Проте у меморандумі про взаєморозуміння між країнами щодо цих інвестицій ні про який аванс мова не йшла. У документі зазначалося, що Токіо інвестуватиме "час від час" до кінця президентського терміну Трампа.

Як Південна Корея і Японія ставляться до вимог Трампа?