Чому США та Південна Корея не можуть домовитися?

Південна Корея веде інтенсивні переговори із Вашингтоном, щоб узгодити деталі свого інвестиційного пакета. Одним із головних пунктів є можливість створення валютної лінії, яка могла б захистити країну від потенційної фінансової нестабільності, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Торговельна війна США та Китаю створює значні ризики для глобальної економіки, – МВФ

Цього тижня кілька високопосадовців із Сеула прибули до Вашингтона, зокрема, керівник адміністрації президента Кім Йон Бом і міністр торгівлі Йо Хан Гу. Вони намагаються завершити переговори до саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що відбудеться наприкінці жовтня.

Проте переговори проходять складно. Вони тривають уже понад два місяці і безрезультатно, адже Вашингтон і Сеул не можуть узгодити механізм реалізації інвестиційного фонду у 350 мільярдів доларів.

Саме ці інвестиції стали головним елементом торгівельної угоди, яка обмежила американські мита на південнокорейські товари до 15%.

Проте США поки так і не знизили тарифи на імпорт автомобілів із Південної Кореї. Вони становлять 25% і ставлять корейських виробників у невигідне становище порівняно з конкурентами з Японії.

Президент США Дональд Трамп наполягає, щоб Сеул вніс усю суму інвестицій авансом, тобто одразу.

Однак Південна Корея виступає проти, наголошуючи, що ці кошти становлять понад 80% її валютних резервів. Чиновники попереджають, що такий відтік грошей може послабити національну валюту країни.

Варто знати! Південній Кореї вкрай важливо укласти остаточну угоду зі США, оскільки експорт становить понад 40% її ВВП. А ці домовленості мають зміцнити економічну стабільність і довіру до країни.

Від кого ще Трамп вимагає інвестицій?

Зауважимо, що Південна Корея – не єдина країна, від якої Трамп вимагає багатомільярдних інвестицій в обмін на послаблення мит.

У вересні США формалізували торгівельну угоду з Японією та знизили мита на імпорт автомобілів та інших японських товарів, але в обмін на інвестиції у розмірі 550 мільярдів доларів. При цьому за даними Reuters, Трамп заявив, що ці кошти мають надійти авансом.

У нас в Японії це 550 мільярдів доларів. Це авансом,

– розповів Трамп журналістам.

Проте у меморандумі про взаєморозуміння між країнами щодо цих інвестицій ні про який аванс мова не йшла. У документі зазначалося, що Токіо інвестуватиме "час від час" до кінця президентського терміну Трампа.

Як Південна Корея і Японія ставляться до вимог Трампа?