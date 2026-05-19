ЕС спешит завершить торговое соглашение с США, чтобы успеть до дедлайна Трампа

Уже во вторник, 19 мая, представители ЕС встретятся, чтобы попытаться окончательно согласовать законодательство для торгового соглашения с США. Если договориться не удастся, европейцы рискуют не успеть до дедлайна Дональда Трампа – 4 июля.

Почему ЕС спешит ратифицировать соглашение?

Иначе американский президент угрожал повысить пошлины на импорт европейских автомобилей. Детали передает Bloomberg.

Смотрите также Урсулу фон дер Ляйен считают "слишком влиятельной": как это тормозит экономику ЕС

Трамп установил дедлайн после разговора с Урсулой фон дер Ляйен. По словам хозяина Белого дома, он согласился дать европейцам время до 250-летия США, иначе тарифы "сразу существенно возрастут".

В Еврокомиссии, которая отвечает за торговую политику блока, в ответ заявили, что имеют инструменты для защиты своих интересов, если американский президент выполнит угрозу.

К слову, разногласия между сторонами могут еще больше ухудшить трансатлантические отношения и спровоцировать новый виток тарифного противостояния между союзниками. Европарламент уже неоднократно блокировал ратификацию этого соглашения, в частности из-за

признания Верховным судом США недействительным решение Трампа по применению закона о чрезвычайных полномочиях для введения глобальных пошлин;

заявления американского президента о возможной аннексии Гренландии, полуавтономной территории Дании.



ЕС является крупнейшим источником импорта США / Инфографика Bloomberg

Окончательную версию законопроекта в ЕС должны согласовать три института – парламент, комиссия и представленный 28 государствами-членами Европейский Совет. Только после этого документ вынесут на голосование.

Почему стороны не могут договориться?

Однако союзники до сих пор не могут окончательно согласовать все условия. Большинство европейских товаров должны были получить тарифный потолок на уровне 15%, однако в ЕС считают, что США не выполнили часть взятых на себя обязательств, в частности после расширения Вашингтоном 50% пошлин на сталь и алюминий.

Поэтому Европарламент одобрил соглашение только с рядом поправок:

среди них требование не запускать договоренность, пока американцы не выполнят своих обещаний;

а также ограничение срока действия до марта 2028 года, если стороны не договорятся о продлении.

Бернд Ланге Депутат Европарламента, председатель его Комитета по международной торговле Этот последний шаг (угроза Трампа повысить тарифы на европейские авто с 15 до 25% – 24 Канал) демонстрирует, насколько ненадежной является американская сторона. Так не ведут себя с близкими партнерами.

Напомним, Трамп неоднократно использовал угрозы пошлинами как инструмент давления на другие страны, чтобы добиться уступок. Часть таких заявлений впоследствии быстро отзывали из-за сложностей с введением тарифов, экономические риски или попытки торговых партнеров учесть претензии Вашингтона.

Интересно! По данным опроса Financial Times, более половины избирателей в США не одобряют экономическую политику своего президента. Например, 55% американцев убеждены, что введенные им пошлины навредили стране.

Как уже изменилась мировая торговля?

В McKinsey Global Institute объяснили изменения в мировой торговле после того, как Трамп попытался определить ее порядок тарифами. В прошлом году система пережила сложную трансформацию, но устояла.

По словам аналитиков, географическое расстояние имело меньшее влияние, чем геополитика. Зато Китай укрепил свою роль "фабрики для фабрик".

Несмотря на непредсказуемую и иногда хаотичную политику Вашингтона, ее реальное влияние оказалось менее разрушительным, чем прогнозировали ранее. Американский лидер не реализовал всех угроз, тогда как другие государства воздержались от масштабной ответной таможенной войны.