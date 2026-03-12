Торговый спор набирает обороты: ЕС пригрозил Трампу за нарушение соглашения

США начали торговые расследования против европейских и ряда других стран В Евросоюзе пригрозили жестко ответить на любое нарушение соглашения с Соединенными Штатами, заключенного в прошлом году.

Что говорят в ЕС относительно расследований?

Об этом в четверг, 12 марта, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, пишет Politico.

Смотрите также МВФ предупредил Трампа – новые тарифы могут навредить мощной экономике США

По его словам, Евросоюз будет реагировать "твердо и пропорционально" на возможные нарушения соглашения со стороны Вашингтона.

С таким заявлением Гилл выступил в ответ на расследование по "несправедливой торговой практике", которые начали США против ЕС и других стран.

Дело в том, что эти масштабные проверки могут привести к введению новых американских пошлин. А это вызывает серьезное беспокойство в Брюсселе. В ЕС опасаются, что такой шаг нарушит условия торгового соглашения, достигнутого между странами.

Хотя пока Вашингтон не анонсировал дополнительных тарифов для европейцев, в Брюсселе решили действовать на опережение.

Мы не получали никаких сигналов о том, что администрация США намерена отступить от своих обязательств,

– отметил Гилл.

Впрочем, Еврокомиссия свяжется с американскими партнерами, чтобы выяснить, как эти расследования повлияют на соглашение.

Заметьте! Ранее на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент заверил еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича, что Вашингтон намерен придерживаться трансатлантического торгового соглашения. Напомним, что оно предусматривает 15% пошлины на большинство товаров из ЕС.

Какие проверки начали США?

После того как Верховный суд отменил значительную часть тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом, США начали новое расследование в отношении ряда своих крупнейших торговых партнеров.

В среду, 11 марта, торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил, что расследование касается "недобросовестных торговых практик", пишет ВВС.

Минторговли проверит, не способствуют ли другие страны избыточным производственным мощностям, оли товаров производится значительно больше, чем позволяет спрос.

В США считают, что это может привести к "затоплению" мировых рынков товарами и создать дополнительное давление на американских производителей.

Соединенные Штаты больше не будут жертвовать своей промышленной базой ради других стран, которые могут экспортировать к нам собственные проблемы избыточных производственных мощностей и перепроизводства,

– заявил Грир.

Под проверку могут попасть такие страны:

Китай;

Евросоюз;

Индия;

Япония;

Южная Корея;

и Мексика.

Важно! По итогам расследования США могут ввести новые тарифы на товары из любых стран, которые, по мнению Вашингтона, используют "недобросовестные торговые практики". Минторговли планирует завершить проверки до того, как в июле закончится действие временных тарифов, введенных Трампом в конце февраля.

Какие тарифы ввел Трамп?