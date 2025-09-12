США и Индия близки к торговому соглашению, но есть одна преграда
- США и Индия близки к торговому соглашению, но США настаивают на прекращении Индией закупок российской нефти.
- Переговоры продолжаются, но импорт российской нефти остается главным препятствием для достижения договоренности.
США и Индия близки к разрешению противоречий по новому торговому соглашению. Однако Вашингтон продолжает настаивать на том, что Нью-Дели должен прекратить закупки российской нефти.
Как продвигается соглашение между США и Индией?
Торговые переговоры США и Индии возобновились после нескольких недель напряженности. Об этом рассказал во время слушаний в Сенате США кандидат Трампа на должность посла в Нью-Дели Серджио Гор, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Мы сейчас не так уж и далеко от соглашения. На самом деле они уже обсуждают детали договоренностей,
– отметил Гор.
- На следующей неделе переговорщики из Индии должны встретиться с торговым представителем США Джеймисоном Гриром.
- Однако самой большой преградой в переговорах остается импорт российской нефти в Индию. И пока неизвестно, как это будет урегулировано в торговой сделке.
Гор назвал прекращение закупок Индией нефти в России "самым высоким приоритетом" администрации Трампа.
Мы ожидаем от Индии больше, чем от других стран,
– подчеркнул он.
Вместе с тем представитель президента называет партнерство США и Индии одним из важнейших в мире для США. Вит также уверен, что двусторонние отношения между странами останутся крепкими, несмотря на последнее напряжение из-за американских тарифов.
Аналитики тем временем считают, что торговое соглашение между США и Индией требует дополнительных шагов от Белого дома.
Администрация Трампа в последние дни протянула Индии оливковую ветвь, но для успеха сделки нужно отменить 25% штраф на российскую нефть,
– уверен профессор Biswajit Dhar из Нью-Дели.
Стоит знать! Ранее министр торговли США Говард Лутник заявил, что успех торгового соглашения между США и Индией зависит от ее торговли с Россией. По его словам, договориться удастся, как только Нью-Дели прекратит покупать российскую нефть.
Отношения США и Индии: что известно?
Напомним, в августе Трамп ввел 25% тарифы на импорт индийских товаров, из-за покупки российской энергии, которую он считает источником финансирования войны Путина в Украине. Эти тарифы добавились к предыдущим, и в целом пошлины США для Индии составили 50%, став крупнейшими среди азиатских стран.
Также президент США давит на лидеров ЕС, требуя, чтобы они присоединились к повышению тарифов и ввели 100% пошлины против Индии и Китая за импорт российской нефти, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров о прекращении войны в Украине.
В то же время Индия оказывает жесткое сопротивление требованиям США. В частности, министр финансов Нирмала Ситарман на прошлой неделе заявила, что Нью-Дели продолжит покупать российскую нефть, ориентируясь на собственные энергетические потребности и учитывая дефицит бюджета.