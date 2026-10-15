Торговая война с Китаем: ЕС готовит новые ограничения, которые всколыхнут рынок

Противостояние между двумя крупнейшими экономическими игроками мира выходит на новый уровень. Брюссель готовит неприятный сюрприз, который может кардинально изменить правила игры на глобальном рынке.

Что именно готовит Брюссель и на кого повлияет это решение

Европейский Союз рассматривает возможность введения новых торговых ограничений против Китая, которые выйдут далеко за пределы автомобильной отрасли. Под прицелом оказались химическая промышленность, машиностроение, фармацевтика, а также производство мебели и скутеров, о чем сообщает Bloomberg.

Германия активно оказывает давление на блок, чтобы защитить местных производителей от наплыва дешевых китайских товаров. Ведь только в прошлом месяце дефицит торгового баланса ЕС с Китаем достиг рекордных 34,8 миллиарда долларов, и ограничиваться этими мерами европейские чиновники не планируют.

Обратите внимание! Для Китая предыдущие уступки в отношении автомобилей были скорее тактическим шагом, а не готовностью сдавать позиции. "Если другая сторона продолжит испытывать судьбу, у Китая не останется иного выбора, кроме как контратаковать", – заявил Ту Синьцюань, бывший советник Министерства торговли КНР.

Пекин располагает мощными рычагами влияния, в частности монополией на редкоземельные металлы, которые имеют критическое значение для европейских технологических компаний. Если Европа пойдет на жесткие меры, это может спровоцировать полномасштабную торговую войну, что неизбежно приведет к разрыву цепочек поставок и росту цен на технику, лекарства и оборудование для конечных потребителей по всему миру.

Какие решения принимались ранее и что предшествовало кризису

Напомним, что недавно ЕС и Китай достигли предварительной договоренности об ограничении импорта гибридных автомобилей. Брюссель планирует установить квоту на уровне 350 тысяч автомобилей в год, начиная с декабря, что составляет менее половины от ожидаемых объемов продаж в этом году.

Важно! Однако европейские лидеры, в частности представители Франции и Германии, требуют создания еще более жестких инструментов защиты. Они хотят иметь механизм "второго удара", который позволит полностью исключить Китай из единого рынка ЕС в случае критической угрозы для собственной экономики и шантажа ресурсами.

Недавно мы писали, что немецкие компании готовятся к возможному новому обострению торговых споров между Евросоюзом и Китаем. Предприятия начали накапливать запасы редкоземельных металлов и другого критически важного сырья, опасаясь новых экспортных ограничений со стороны Пекина.