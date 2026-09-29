Очередной виток торговой войны: США вновь "нанесли удар" по Канаде

Запрет США на импорт отдельных канадских товаров вступил в силу в 00:01 по вашингтонскому времени. Это стало очередным обострением торговой войны между двумя странами.

Что известно об отношениях между США и Канадой

Объем торговли, на который распространяются новые запреты на импорт, составляет около 1 миллиарда долларов, согласно расчетам экономического департамента Bank of Nova Scotia, опубликованным в начале этого месяца, что пишет Bloomberg.

Последние торговые ограничения администрации Трампа запрещают импорт из Канады мотоциклов, алкогольных напитков и продуктов из молочной сыворотки в ответ на введенные правительством премьер-министра Джастина Трюдо соответствующие пошлины на некоторые американские товары.

Этот шаг стал очередным витком торгового конфликта между США и Канадой – давними союзниками, у которых тесно переплетены производственные цепочки поставок через самую длинную в мире сухопутную границу,

– говорится в материале.

Помимо запретов на импорт, вступивших в силу ночью, в начале этого месяца Белый дом ввел 50-процентные пошлины на ряд других категорий товаров, импортируемых из Канады, в частности:

на отдельные виды сыра;

моторные лодки;

гольф-кары;

мебель.

В ответ Канада ввела свои пошлины, которые вступили в силу 8 сентября. Они стали ответом на так называемые пошлины по разделу 338, введенные администрацией Трампа 22 августа после провала торговых переговоров.

Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что ожидает от канадских чиновников снижения пошлин на американские товары и извинений в течение следующих трех-четырех недель.

В свою очередь Карни и члены его правительства заявили, что не будут спешить заключать невыгодное соглашение, и в последние месяцы активизировали усилия по расширению торговых связей Канады с Европой и Азией.

Напомним, что Канада пока не ожидает улучшения отношений с Соединенными Штатами. Оттава готовится к затяжной торговой войне.

В частности, доля США вканадском экспорте снизилась до 66,3%. За исключением периода пандемии, это самый низкий показатель за всю историю статистики с 1997 года.