Що відомо про відносини США та Канади

Обсяг торгівлі, на який поширюються нові заборони на імпорт, становить близько 1 мільярда доларів, згідно з розрахунками економічного департаменту Bank of Nova Scotia, опублікованими на початку цього місяця, про що пише Bloomberg.

Останні торговельні обмеження адміністрації Трампа забороняють імпорт із Канади мотоциклів, алкогольних напоїв і продуктів із молочної сироватки у відповідь на введені урядом прем’єр-міністра Марка Карні відповідні мита на деякі американські товари.

Цей крок став черговим витком торговельного конфлікту між США та Канадою – давніми союзниками, які мають тісно переплетені виробничі ланцюги постачання через найдовший у світі сухопутний кордон,

– йдеться у матеріалі.

Окрім заборон на імпорт, які набули чинності вночі, на початку цього місяця Білий дім запровадив 50% мита на низку інших категорій товарів, що імпортуються з Канади, зокрема:

на окремі види сиру;

моторні човни;

гольф-кари;

меблі.

У відповідь Канада запровадила свої мита, які набули чинності 8 вересня. Вони були відповіддю на так звані мита за розділом 338, запроваджені адміністрацією Трампа 22 серпня після провалу торговельних переговорів.

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Президент Дональд Трамп заявив у понеділок, що очікує від канадських чиновників зниження мит на американські товари та вибачень протягом наступних трьох-чотирьох тижнів.

Натомість Карні та члени його уряду заявили, що не поспішатимуть укладати невигідну угоду, і останніми місяцями активізували зусилля з розширення торговельних зв’язків Канади з Європою та Азією.

Нагадаємо, що Канада не очікує наразі покращення відносин зі Сполученими Штатами. Оттава готується до затяжної торгової війни.

Зокрема, частка США в канадському експорті знизилася до 66,3%. Крім періоду пандемії, це найнижчий показник за всю історію статистики з 1997 року.