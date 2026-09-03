Як просів експорт до США

Канада зменшила постачання товарів до США у липні на 6,6%. Це стало найсильнішим місячним падінням із квітня 2025 року, пише Bloomberg.

На цьому тлі частка США в канадському експорті знизилася до 66,3%. Якщо не враховувати період пандемії, це найнижчий показник за всю історію статистики з 1997 року.

Разом з тим імпорт американських товарів до Канади зріс на 1,8%, зокрема через збільшення закупівель легкових автомобілів і легких вантажівок.

У підсумку падіння експорту та одночасне зростання імпорту позначилися на торгівельному балансі Канади.

Профіцит торгівлі зі США у липні скоротився з 10,3 мільярда до 5,9 мільярда канадських доларів. Це найнижчий показник із лютого 2026 року.

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Чому експорт скоротився

Скорочення експорту Канади до США відбулося за рахунок кількох позицій. Одним із головних факторів стало зменшення постачань дорогоцінних металів.

У липні на 13,1% впали поставки:

необробленого золота;

срібла;

металів платинової групи та їхніх сплавів.

Експорт енергоносіїв також скоротився на 4,4% – вже третій місяць поспіль. Найбільше зменшилися поставки сирої нафти.

Як росте експорт до інших країн

На тлі погіршення торгівлі зі США канадські компанії дедалі активніше продають свої товари на інших ринках

Експорт товарів до країн, крім США, у липні зріс на 7,4%, демонструючи позитивну динаміку третій місяць поспіль. Обсяг таких поставок досяг рекордних 25,6 млільярда канадських доларів.

Найбільше зростання забезпечили поставки до:

Нідерландів;

Китаю;

та Німеччини.

Частка країн за межами США в канадському експорті досягла 33,7%.

І хоча липнева статистика ще не повністю продемонструвала наслідки останнього загострення між Вашингтоном та Оттавою, але показує, що США та Канада поступово віддаляються одна від одної.

Нагадаємо, нещодавно адміністрація президента Дональда Трампа запровадила 50% мита приблизно на 20 мільярдів канадських товарів після провалу торгівельних переговорів. Канада у відповідь готується запровадити контрмита з 8 вересня.