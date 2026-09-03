Как сократился экспорт в США

Канада сократила поставки товаров в США в июле на 6,6%. Это стало самым сильным месячным падением с апреля 2025 года, пишет Bloomberg.

На этом фоне доля США в канадском экспорте снизилась до 66,3%. Если не учитывать период пандемии, это самый низкий показатель за всю историю статистики с 1997 года.

Вместе с тем импорт американских товаров в Канаду вырос на 1,8%, в частности из-за увеличения закупок легковых автомобилей и легких грузовиков.

В итоге падение экспорта и одновременный рост импорта отразились на торговом балансе Канады.

Профицит торговли с США в июле сократился с 10,3 млрд до 5,9 млрд канадских долларов. Это самый низкий показатель с февраля 2026 года.

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Почему сократился экспорт

Сокращение экспорта Канады в США произошло за счет нескольких позиций. Одним из главных факторов стало уменьшение поставок драгоценных металлов.

В июле на 13,1 % сократились поставки:

необработанного золота;

серебра;

металлов платиновой группы и их сплавов.

Экспорт энергоносителей также сократился на 4,4% – уже третий месяц подряд. Больше всего сократились поставки сырой нефти.

Как растет экспорт в другие страны

На фоне ухудшения торговли с США канадские компании все активнее продают свои товары на других рынках

Экспорт товаров в страны, кроме США, в июле вырос на 7,4%, демонстрируя положительную динамику третий месяц подряд. Объем таких поставок достиг рекордных 25,6 миллиарда канадских долларов.

Наибольший рост обеспечили поставки в:

Нидерландов;

Китая;

и Германии.

Доля стран за пределами США в канадском экспорте достигла 33,7%.

И хотя июльская статистика еще не в полной мере продемонстрировала последствия последнего обострения отношений между Вашингтоном и Оттавой, она показывает, что США и Канада постепенно отдаляются друг от друга.

Напомним, недавно администрация президента Дональда Трампа ввела 50-процентную пошлину примерно на 20 миллиардов канадских товаров после провала торговых переговоров. Канада в ответ готовится ввести контрпошлины с 8 сентября.