США и Китай заморозили портовые сборы: что будет с ценами на доставку

Глобальная логистика получила шанс избежать очередного ценового шока из-за противостояния двух крупнейших экономик мира. Власти готовятся пойти на уступки, чтобы не спровоцировать новый скачок стоимости морских перевозок.

Кого касаются новые правила и как это повлияет на мировые цены и логистику

Соединенные Штаты планируют еще на два месяца продлить мораторий на взимание таможенных пошлин с судов, связанных с Китаем, при их заходе в американские порты, сообщает Bloomberg. Если предложение Офиса торгового представителя США (USTR) будет одобрено, двустороннее перемирие будет действовать как минимум до 9 января, о чем говорится в официальном сообщении ведомства.

Соединенные Штаты продолжают взаимодействовать с Китаем с целью добиться устранения актов, политик и практик, которые являются предметом расследования,

– отметила генеральный юрисконсульт USTR Дженнифер Торнтон.

Для мирового рынка и конечного потребителя это означает временную стабильность. Взаимные пошлины, которые Вашингтон и Пекин вводили ранее, обходились судоходным компаниям в миллионы долларов за каждый заход в порты друг друга. Такие финансовые удары вынуждали перевозчиков менять глобальные маршруты, что неизбежно влекло за собой удорожание фрахта, а следовательно – и рост цен на импортные товары.

Что известно о предыстории торгового конфликта

Нынешняя двухмесячная отсрочка стала логическим продолжением более широкого торгового перемирия между двумя государствами. Оно было заключено в прошлом месяце, когда лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в США со своим первым за 11 лет визитом.

Обратите внимание! До этого момента экономическое противостояние наносило серьезный удар по международному бизнесу. Из-за жестких санкций Пекина, которые стали ответом на действия Вашингтона, под огонь попали даже американские подразделения большой южнокорейской судостроительной компании. Сейчас же глобальная торговля получила короткую передышку, которая позволит бизнесу планировать расходы без риска внезапных штрафов.

Кстати, канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Сингапур заявил о необходимости объединения усилий Европы и Азии для противодействия экономическому давлению. Главной угрозой для свободной торговли и безопасности немецкий лидер назвал Китай, чей агрессивный экспорт уничтожает европейскую промышленность.