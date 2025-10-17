Китай поставляет в США самые разнообразные товары –от кухонной техники до декораций на Хэллоуин. Однако из-за хаотичной и непредсказуемой тарифной политики президента Дональда Трампа китайские экспортеры сдают позиции на американском рынке.

Почему Китай отказывается от рынка США?

Китайские компании начали активнее продавать свою продукцию покупателям в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке вместо США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Торговая война США и Китая создает значительные риски для глобальной экономики, – МВФ

По словам представителей бизнеса, месяца взаимных эскалаций и деэскалаций тарифов США и Китая, кратковременное перемирие и новые угрозы Трампа их "чрезвычайно истощили".

Даже те компании, которые получали более половины своих доходов от американских заказов, признаются, что "сдались" на американском рынке и ищут другие направления сбыта.

Ситуация слишком нестабильна. Трамп как ребенок – один момент плачет, следующий смеется. С этим невозможно играть,

– объяснила Чери Юань, менеджер по продажам в Greenyellow Electric Technology.

Однако китайские экспортеры не слишком довольны ситуацией, даже найдя новые рынки. Глобальное потребление их продукции недостаточно, чтобы заменить спрос из США, из-за чего объемы заказов и доходы упали наполовину.

Дело в том, что все компании Китая, ориентированные на экспорт, почти одновременно переориентировались на другие рынки. В итоге конкуренция снизила цены, усложняя производителям возможность оставаться на плаву.

Потерять доступ к США, крупнейшему потребительскому рынку, – это как железнодорожная отрасль, оставшаяся без локомотива,

– говорит Джеки Рен, владелец фабрики Gstar Electronics Appliance.

Важно! Китайские экспортеры отмечают, что решение покинуть американский рынок было вынужденным.

Как вырос экспорт Китая?

Несмотря на отказ от рынка США, экспорт Китая значительно вырос в 2025 году.

Данные китайской таможни на этой неделе показали, что китайский экспорт увеличился на 7,1% – до 19,95 триллиона юаней (примерно 2,80 триллиона долларов) за первые 9 месяцев этого года, пишет Bloomberg.

При этом экспорт США в сентябре упал на 27%, сокращаясь шестой месяц подряд.

Однако поставки в другие страны, кроме США, выросли на 14,8% – до самого высокого показателя с марта 2023 года.

Стоит знать! Продажи китайских товаров в страны Евросоюза подскочили на 14% в сентябре – больше всего за более чем три года.

Что известно о торговых спорах США и Китая?