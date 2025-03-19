Из-за торговой войны Трампа под угрозой рост экономик США и мира

Fitch снизил прогнозы роста экономик США и мира. Основной причиной этого является торговая война Трампа

Какими будут последствия торговой войны Трампа

Торговая война, которую начал Трамп, может также ускорить инфляцию в США, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Global Economic Outlook агентства Fitch Ratings.

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Также, по данным отчета, следствием этой ситуации станет задержка снижения ставок Федеральной резервной системой. Что будет происходить с американской экономикой:

сейчас агенство ожидает роста ВВП США в 2025 году до 1,7%, в предыдущем прогнозе это значение было – 2,1%

в 2026 году теперь ожидается рост 1,5%, раньше этот прогноз составлял – 1,7%.

Обратите внимание! Торговые войны повлияют и на мировую экономику. Ожидается, что ее рост замедлится на 0,3 процентных пункта и достигнет 2,3% в 2025 году. А вот в 2026 это значение может составить – 2,2%.

Существует огромная неопределенность относительно того, как далеко зайдут США, и наши прогнозы могут быть слишком резкими. Но есть также риски большего тарифного шока, в частности из-за эскалации глобальной торговой войны,

– сообщается в отчете.

На что еще повлияет рост тарифов:

рост потребительских цен в США;

снижение реальной зарплаты;

увеличение расходов компаний;

положение американских экспортеров (по ним ударят тарифы, введенные в ответ) и так далее.

Заметьте! Повышение тарифов также, вероятно, повлияет на сокращение ВВП примерно на 1 процентный пункт в странах Европы.