Зависимость ценой в миллиарды: сотрудничество с Китаем обернулось для Беларуси катастрофой

Пятилетний план Беларуси о сотрудничестве с Китаем официально провалился. Белорусский диктатор Александр Лукашенко сам признал неудачу во время совещания по торговле с КНР.

Как растет торговый дефицит с Китаем?

Сейчас он уже готовит новую директиву, но риторика о наращивании экспорта остается лишь словами, пишет Служба внешней разведки Украины.

Смотрите также Эксперимент провалился: как инфляция в Беларуси вышла из-под контроля и выросла до 6,8%

На практике каждая новая попытка Минска сблизиться с Пекином только увеличивает дыру в бюджете. Торговый дефицит с Китаем в прошлом году вырос на 4,5 миллиарда долларов с 2019 года.

Импорт из Китая стабильно опережает белорусский экспорт, а дисбаланс приобрел структурный характер,

– отмечают в разведке.

Ни одного месяца за последние годы Беларусь так и не вышла "в плюс".

К тому же торговая структура между странами демонстрирует не партнерство, а зависимость от Китая. Беларусь поставляет в страну только ресурсы:

калийные удобрения;

агропродукцию;

сырье.

Зато КНР торгует:

техникой;

электроникой;

оборудованием.

То есть китайские товары планомерно уничтожают белорусских производителей на их же рынке. При этом Пекин не передает чувствительные технологии, держа Минск на коротком поводке лицензий и ограничений.

Макроэкономические потери от масштабного импорта распределяются по всей экономике – из-за давления на национальных производителей и роста зависимости от внешних поставок. Точечные выгоды отдельных компаний и контрактов при этом активно продвигаются госпропагандой как свидетельство успешного партнерства,

– добавляет СВРУ.

Заметьте! В дополнение зависимость Беларуси крепнет, поскольку большинство товаров идет через Россию. В итоге Китай торгует почти без рисков, а Минск вынужден подстраиваться под условия, которые диктуют в Пекине и Кремле.

Как растет зависимость от России?

При этом зависимость Беларуси от России тоже растет. Так, Минск планирует построить третий энергоблок БелАЭС. И это при том, что два энергоблока, которые работают сейчас, уже обеспечивают объемы электроэнергии с избытком в 5%, пишет СВРУ.

Все дело в том, что деньги на строительство почти полностью предоставляет Москва. С 6,838 миллиарда долларов финансирования 5,36 миллиарда – заем от Кремля.

Фактически белорусы платят как за электроэнергию, так и за кредит на ее производство, – говорят в разведке.

К тому же Минск продолжает импортировать из России десятки миллиардов кубометров газа, несмотря на заявления о сокращении поставок.

Какова ситуация в экономике Беларуси?