Зависимость ценой в миллиарды: сотрудничество с Китаем обернулось для Беларуси катастрофой
- Беларусь провалила пятилетний план сотрудничества с Китаем, увеличивая торговый дефицит до 4,5 миллиарда долларов.
- Зависимость страны от России также растет, поскольку Москва финансирует строительство энергоблока БелАЭС и предоставляет газ.
Пятилетний план Беларуси о сотрудничестве с Китаем официально провалился. Белорусский диктатор Александр Лукашенко сам признал неудачу во время совещания по торговле с КНР.
Как растет торговый дефицит с Китаем?
Сейчас он уже готовит новую директиву, но риторика о наращивании экспорта остается лишь словами, пишет Служба внешней разведки Украины.
На практике каждая новая попытка Минска сблизиться с Пекином только увеличивает дыру в бюджете. Торговый дефицит с Китаем в прошлом году вырос на 4,5 миллиарда долларов с 2019 года.
Импорт из Китая стабильно опережает белорусский экспорт, а дисбаланс приобрел структурный характер,
– отмечают в разведке.
Ни одного месяца за последние годы Беларусь так и не вышла "в плюс".
К тому же торговая структура между странами демонстрирует не партнерство, а зависимость от Китая. Беларусь поставляет в страну только ресурсы:
- калийные удобрения;
- агропродукцию;
- сырье.
Зато КНР торгует:
- техникой;
- электроникой;
- оборудованием.
То есть китайские товары планомерно уничтожают белорусских производителей на их же рынке. При этом Пекин не передает чувствительные технологии, держа Минск на коротком поводке лицензий и ограничений.
Макроэкономические потери от масштабного импорта распределяются по всей экономике – из-за давления на национальных производителей и роста зависимости от внешних поставок. Точечные выгоды отдельных компаний и контрактов при этом активно продвигаются госпропагандой как свидетельство успешного партнерства,
– добавляет СВРУ.
Заметьте! В дополнение зависимость Беларуси крепнет, поскольку большинство товаров идет через Россию. В итоге Китай торгует почти без рисков, а Минск вынужден подстраиваться под условия, которые диктуют в Пекине и Кремле.
Как растет зависимость от России?
При этом зависимость Беларуси от России тоже растет. Так, Минск планирует построить третий энергоблок БелАЭС. И это при том, что два энергоблока, которые работают сейчас, уже обеспечивают объемы электроэнергии с избытком в 5%, пишет СВРУ.
Все дело в том, что деньги на строительство почти полностью предоставляет Москва. С 6,838 миллиарда долларов финансирования 5,36 миллиарда – заем от Кремля.
Фактически белорусы платят как за электроэнергию, так и за кредит на ее производство, – говорят в разведке.
К тому же Минск продолжает импортировать из России десятки миллиардов кубометров газа, несмотря на заявления о сокращении поставок.
Какова ситуация в экономике Беларуси?
Под влиянием России экономика Беларуси демонстрирует признаки серьезного ослабления. Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста ВВП страны на 2025 и 2026 годы до 2,1% и 1,4% соответственно, что значительно хуже предыдущих оценок.
Регионы страны страдают от сокращения промышленного производства. Белорусская промышленность испытывает трудности из-за снижения спроса на российском рынке, закрытия польской границы и ограничения экспорта в ЕС.
Из-за замедления экономики России белорусские производители не могут реализовывать продукцию, что приводит к росту складских запасов и вынужденных простоев предприятий. На промышленных заводах отмечают проблемы с работой и скрытую безработицу.