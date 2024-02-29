Европейские правила торговли электроэнергией: Украина завершила переход

Украина закончила процесс перехода на европейские правила торговли электроэнергией. "Укрэнерго" провело совместные аукционы по доступу к межгосударственным сечениям с Молдовой.

Украина завершила переход к европейским правилам торговли

"Укрэнерго" провел совместные аукционы по доступу к межгосударственным сечениям с Молдовой. Таким образом Украина впервые смогла расторговать на целый месяц права поставки электроэнергии.

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По результатам недельного аукциона, в направлении Украина – Молдова распределенная пропускная способность составила 463 мегаватт. А вот на обратном направлении – 96 мегаватт.

Все 100% доступной пропускной способности распределили среди 4 из участников. Стоит отметить, что в зависимости от направления, их количество отличалось:

по направлению UA-MD участие в торгах принимали 8 участников;

по MD-UA – 9 участников.

К слову спрос на пропускную способность каждый раз превышал предложенные мощности, на каждом месячном аукционе. Поэтому предельные цены аукциона для UA-MD составляют 0,05 евро за 1 мегаватт а для MD-UA – 0,5 евро.

На сегодня также запланированы суточные аукционы с Молдовой.