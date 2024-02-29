Україна завершила перехід до європейських правил торгівлі

"Укренерго" провів спільні аукціони з доступу до міждержавних перетинів з Молдовою. У такий спосіб Україна вперше змогла розторгувати на цілий місяць права постачання електроенергії.

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За результатами тижневого аукціону, у напрямку Україна – Молдова розподілена пропускна спроможність становила 463 мегават. А от на зворотному напрямі – 96 мегават.

Усі 100% доступної пропускної спроможності розподілили серед 4 з учасників. Варто зазначити, що залежно від напряму, їх кількість відрізнялася:

за напрямком UA-MD участь у торгах брали 8 учасників;

за MD-UA – 9 учасників.

До слова попит на пропускну спроможність щоразу перевищував запропоновані потужності, на кожному місячному аукціоні. Тож граничні ціни аукціону для UA-MD становлять 0,05 євро за 1 мегават а для MD-UA – 0,5 євро.

Зауважте! На сьогодні також заплановані добові аукціони з Молдовою.