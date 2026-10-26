ЕС введет пошлины на китайские товары: все ради сокращения торгового дефицита

Европейский рынок стоит на пороге масштабных изменений. Брюссель в настоящее время готовит меры по защите собственных производителей от агрессивного импорта.

Что именно изменится для европейского рынка

Европейский Союз планирует ввести защитные меры для сокращения импорта китайской продукции в химической промышленности, машиностроении и производстве мебели, о чем пишет Bloomberg.

Ограничения в виде пошлин или квот могут вступить в силу уже в первом квартале 2027 года. Об этом сообщают осведомленные источники.

Обратите внимание! Европейская комиссия намерена повторить шаг по ограничению поставок гибридных автомобилей в ЕС.

Последние меры являются частью масштабной кампании ЕС по сокращению значительного торгового дефицита с Китаем, который в прошлом году достиг 360 миллиардов евро. Еврокомиссия, отвечающая за торговую политику ЕС, пытается найти баланс между поддержкой европейской промышленности и предотвращением ответных мер со стороны Пекина.

Наши отрасли призвали к действиям, и мы их услышали. Мы отреагируем, в частности, введя дополнительные защитные меры,

– заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Защитные меры позволяют ЕС ограничивать импорт продукции определенной отрасли, если наблюдается резкий рост ее поставок в блок.

ЕС уже приступил к анализу торговых данных, чтобы определить отрасли, в которых сложилась такая ситуация. Меры могут предусматривать импортные или тарифные квоты.

Последние предусматривают взимание пошлин с импорта, превышающего установленный объем, с целью сдерживания чрезмерного роста поставок.

Важно! ЕС может вводить такие меры в одностороннем порядке, без согласия Пекина.

В то же время источники предупредили, что планы и конкретные отрасли, на которые будут распространяться ограничения, могут измениться после консультаций с государствами-членами ЕС и Китаем.

Отдельно Еврокомиссия планирует в ближайшие недели представить предложения по механизму введения квот на гибридные автомобили. Эти меры будут действовать в течение четырех лет.

После первого года действия ограничений квота для Китая будет ежегодно увеличиваться на 6%. По словам одного из источников, аналогичный подход будет применяться к квотам на автомобили из других стран, в частности из Японии и Южной Кореи.

Дешевые, а порой и субсидируемые китайские товары массово поступают на европейский рынок, ослабляя местные отрасли промышленности и создавая угрозу для рабочих мест,

– пояснили в Bloomberg.

Это, наряду со снижением спроса и ограниченным доступом многих европейских товаров на китайский рынок, привело к значительному торговому дефициту – более 1 миллиарда долларов в день, и он продолжает расти.

На саммите в Брюсселе в начале этого месяца лидеры ЕС единодушно призвали исполнительный орган блока оперативно принять меры в различных секторах экономики и разработать новые инструменты, которые помогут сократить торговый дефицит и удержать Китай от ответных мер.

Еврокомиссия планирует к середине декабря представить предложения по механизму диверсификации поставок, а также по инструменту для оперативного реагирования на любые агрессивные торговые действия. Новый инструмент позволит ограничивать доступ отдельных товаров и услуг на единый рынок ЕС.

Достигнутые на данный момент договоренности также предусматривают снижение Китаем пошлин на некоторые автозапчасти, оливковое масло и мороженое. Кроме того, ЕС стремится расширить доступ европейских товаров на китайский рынок и упростить экспортные процедуры для критически важных минералов и постоянных магнитов.

Напомним, что в ЕС призывают Великобританию присоединиться к таможенному союзу. Однако в Лондоне пока сомневаются относительно этого решения.