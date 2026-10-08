Что происходит в отношениях между Китаем и ЕС

Он усиливает опасения относительно возможных потерь рабочих мест и подталкивает политических лидеров блока к более жесткому подходу в отношениях со вторым по величине торговым партнером, о чем пишет АР.

В четверг, 8 октября, главный торговый представитель Европейской комиссии Марош Шефчович прибудет в Пекин на двухдневные переговоры с министром торговли Китая Ван Вэнтао. Цель встречи – сократить торговый дефицит ЕС с Китаем, который составляет 360 миллиардов евро.

В частности, политики и экономисты в 27 странах блока считают масштабные китайские субсидии и экспорт серьезной угрозой для ключевых промышленных секторов – от сталелитейных предприятий до автомобильных заводов.

Во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге депутаты выразили значительную обеспокоенность торговыми отношениями с Китаем, одновременно демонстрируя готовность к противостоянию.

Они проголосовали 454 голосами против 86 за резолюцию об усилении политики в отношении Китая. Центральным пунктом документа является призыв к "экономической взаимности и пропорциональному ответу ЕС, если Китай не откроет свои рынки".

Кроме того, в письме Франции и Германии содержится призыв к масштабному пересмотру политики ЕС в отношении Китая. Среди прочего, Париж и Берлин предлагают упростить для Европейской комиссии использование Инструмента противодействия экономическому принуждению (Anti-Coercion Instrument).

Это комплекс мер, который до сих пор ни разу не применялся. Он предусматривает возможность блокирования или ограничения торговли и инвестиций со странами, которые (по мнению ЕС) оказывают чрезмерное давление на государства-члены или европейские компании.

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Обратите внимание! Но не все страны ЕС согласны с такими жесткими мерами.

Европейский политический центр в Брюсселе заявил в июне, что европейские производители аккумуляторов, солнечных панелей, стали, электромобилей, химической продукции и машин уже стремительно теряют рабочие места и производственные мощности.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это явление очередным "китайским шоком" для Европы – подобным тому, что произошло в США в начале 2000-х годов, когда сотни тысяч рабочих мест на предприятиях американского промышленного центра были потеряны.

Европейская экономика, которая находится в сложном положении, нуждается как во внутренних реформах, так и в более агрессивной внешнеторговой политике, особенно в отношении Китая. Такое заявление сделал Тим Рюлиг, аналитик по вопросам Китая в Институте исследований безопасности Европейского Союза – внутреннем аналитическом центре блока.

В то же время Рюлиг отметил, что часть ответственности лежит и на европейском бизнесе и политическом руководстве. По его словам, полностью разорвать связи с Китаем, как ЕС сделал с Россией, невозможно. Но сейчас набирает силу тенденция к перезагрузке торговых отношений с Пекином.

Что говорят в Китае относительно ситуации

На этой неделе в Пекине, отвечая на вопросы о письме Франции и Германии, представитель Министерства торговли Китая призвал эти страны воздержаться от побуждения ЕС к протекционистским мерам.

Китай является вторым по величине торговым партнером ЕС в сфере торговли товарами после США, согласно данным Европейской комиссии,

– говорится в материале.

По словам Макса Ценглейна, старшего экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону в The Conference Board, китайская экспортная машина в настоящее время остается удивительно устойчивой.

И это несмотря на американские пошлины и другие торговые ограничения. Китайская экономика в значительной степени зависит от экспорта, поскольку внутренний спрос остается слабым.

ЕС импортирует значительные объемы китайских литий-ионных аккумуляторов и гибридных электромобилей, а китайские автопроизводители также наращивают производственные мощности в Европе.

Экспорт Китая в Европу, а также в Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и Африку вырос после вступления в силу американских пошлин в прошлом году,

– пояснили в АР.

В то же время в 2025 году Китай зафиксировал рекордный глобальный профицит торговли в размере 1,2 триллиона долларов.

Напомним, что в Германии опасаются новых ограничений со стороны Китая. Предприятия страны уже начали накапливать запасы редкоземельных металлов и другого критически важного сырья.